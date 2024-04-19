الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!
صحة وتغذية
2024-04-19 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!
لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!
قامت مجموعة من العلماء بدراسة ما إذا كانت القهوة، الشاي أو الحليب قد تؤثر فعليًّا على نوعية نوم الشخص، وتم التوصل إلى نتيجة غير متوقعة على الإطلاق، وفق ما نقل موقع
"
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، لم يكن للقهوة أو للشاي التأثير السلبي الأكبر على النوم، بل اتضح أنه الحليب.
وفي حين أن القهوة والشاي يحتويان على نسبة عالية من الكافيين، فإن الحليب، الذي يتمتع بعدد من الفوائد الصحية بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامين د، يمكن أن يكون له أيضًا الكثير من الآثار الضارة.
وقال الباحثون إنهم زودوا مجموعة من المشاركين بأجهزة لتتبع النوم مع خمسة مشروبات مختلفة، ثم تناول كل مشارك مشروبًا مختلفًا كل ليلة لمدة خمسة أيام، وتم تسجيل كيفية نومهم يوميا.
وفي هذا السياق، اتضح أن الحليب هو أسوأ مشروب للحصول على نوم جيد ليلاً، حيث نام المشاركون لمدة ست ساعات و52 دقيقة فقط، أي أقل بحوالي ساعة واحدة من الليلة العادية.
والشاي هو أفضل مشروب يمكن شربه قبل النوم لأنه يزود الشخص بالأحلام السعيدة أكثر من المشروبات الأخرى، كما يشجع على النوم العميق.
وأوضح سابقا البروفيسور "جون يونغ"، أستاذ الأبحاث السريرية والصحية في جامعة تيسايد، أن الحليب ليس مشروبًا جيدًا قبل النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية على منتجات الألبان ومتلازمة القولون العصبي لأنه بإمكانه أن يسبب الشعور بالانزعاج والقلق.
وهذه الأعراض من شأنها أن تؤخر النوم وربما تمنع النوم الجيد ليلاً، ولهذا السبب، يُنصح هؤلاء الأفراد بتجنب الحليب قبل النوم.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الأسباب...
اشربوا
الشاي
النوم
وتجنبوا
الحليب!
التالي
سيدة تُعاني من حالة طبية نادرة... أورام شبيهة بالفقاعات تغطي جسدها ووجهها (صورة)
وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-15
لهذه الأسباب... عملها كمؤثرة اجتماعية جعلها تشعر بالرعب أحيانًا: صانعة محتوى تروي تجربتها! (فيديو)
منوعات
2024-04-15
لهذه الأسباب... عملها كمؤثرة اجتماعية جعلها تشعر بالرعب أحيانًا: صانعة محتوى تروي تجربتها! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-27
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
منوعات
2024-02-27
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2024-01-22
في "Researcher قصّة كبيرة" بموسم جديد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ"LBCI"... مخترع لبناني يستدعيه البيت الأبيض لهذه الأسباب وجائحة صامتة تُهدّد الناس
اخبار البرامج
2024-01-22
في "Researcher قصّة كبيرة" بموسم جديد ابتداءً من غدٍ الثلاثاء على الـ"LBCI"... مخترع لبناني يستدعيه البيت الأبيض لهذه الأسباب وجائحة صامتة تُهدّد الناس
0
صحة وتغذية
2024-04-15
ما يظهر في الصور سيخيفك.... هذا ما يحدث لوجهك إذا لم تحصل على 7 ساعات من النوم في الليلة! (صور)
صحة وتغذية
2024-04-15
ما يظهر في الصور سيخيفك.... هذا ما يحدث لوجهك إذا لم تحصل على 7 ساعات من النوم في الليلة! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:01
دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
07:01
دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
06:11
سيدة تُعاني من حالة طبية نادرة... أورام شبيهة بالفقاعات تغطي جسدها ووجهها (صورة)
صحة وتغذية
06:11
سيدة تُعاني من حالة طبية نادرة... أورام شبيهة بالفقاعات تغطي جسدها ووجهها (صورة)
0
صحة وتغذية
03:30
وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
03:30
وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء
0
صحة وتغذية
2024-04-18
تحذيرات حادة من استخدام الأدوية المضادة للذهان في تهدئة أعراض الخرف... هذا ما كشفته الدراسات!
صحة وتغذية
2024-04-18
تحذيرات حادة من استخدام الأدوية المضادة للذهان في تهدئة أعراض الخرف... هذا ما كشفته الدراسات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-11-29
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريباً وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
صحة وتغذية
2023-11-29
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريباً وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-17
تتولى بيانات المريخ... مروحية "إنجينويتي" تبعث برسالتها الأخيرة: وهذا ما جاء فيها
علوم وتكنولوجيا
2024-04-17
تتولى بيانات المريخ... مروحية "إنجينويتي" تبعث برسالتها الأخيرة: وهذا ما جاء فيها
0
فنّ
2024-03-01
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
فنّ
2024-03-01
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
0
منوعات
2024-04-15
امرأة تكتشف رسالة مثيرة من حبيبة زوجها السابقة على فيسبوك... ما حصل عند قراءة مضمونها كاملًا لم يكن متوقعًا!
منوعات
2024-04-15
امرأة تكتشف رسالة مثيرة من حبيبة زوجها السابقة على فيسبوك... ما حصل عند قراءة مضمونها كاملًا لم يكن متوقعًا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:01
الملف اللبناني حاضر الجمعة في الإليزيه
أخبار لبنان
14:01
الملف اللبناني حاضر الجمعة في الإليزيه
0
أخبار دولية
13:43
الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها في الامارات في ثالث يوم على الفيضانات التاريخية
أخبار دولية
13:43
الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها في الامارات في ثالث يوم على الفيضانات التاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعرفوا الى المراسلة الجديدة...الذكاء الاصطناعي يحول قطاعات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعرفوا الى المراسلة الجديدة...الذكاء الاصطناعي يحول قطاعات
0
رياضة
13:37
المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي
رياضة
13:37
المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رسومات سلفادور دالي تحط في بيروت …
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رسومات سلفادور دالي تحط في بيروت …
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الخماسية تختتم جولتها: فماذا في النتائج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الخماسية تختتم جولتها: فماذا في النتائج؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساءلة رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية بتهمة معاداة السامية... فهل تستقيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساءلة رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية بتهمة معاداة السامية... فهل تستقيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت مهددة... والسبب العمال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت مهددة... والسبب العمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
لا جديد مع صندوق النقد وايجابيات مع الخزانة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
لا جديد مع صندوق النقد وايجابيات مع الخزانة الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:38
إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...
خبر عاجل
23:38
إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...
2
حال الطقس
00:31
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
00:31
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
3
خبر عاجل
09:44
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على 16 فردًا وكيانين يعملون على تمكين إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران
خبر عاجل
09:44
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على 16 فردًا وكيانين يعملون على تمكين إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران
4
آخر الأخبار
17:10
"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة
آخر الأخبار
17:10
"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة
5
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
6
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
7
خبر عاجل
13:22
ترقبوا المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ مباشرة عبر برنامج جدل على شاشة الـLBCI عند الساعة 8:40 مساءً
خبر عاجل
13:22
ترقبوا المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ مباشرة عبر برنامج جدل على شاشة الـLBCI عند الساعة 8:40 مساءً
8
خبر عاجل
11:46
تتويج فريق سبيدبول شكا بطل لبنان بكرة الطائرة للمرة الخامسة بعد فوزه على الشباب البترون بنتيجة ٣-٠ في نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة
خبر عاجل
11:46
تتويج فريق سبيدبول شكا بطل لبنان بكرة الطائرة للمرة الخامسة بعد فوزه على الشباب البترون بنتيجة ٣-٠ في نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More