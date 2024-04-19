لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!

لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!

قامت مجموعة من العلماء بدراسة ما إذا كانت القهوة، الشاي أو الحليب قد تؤثر فعليًّا على نوعية نوم الشخص، وتم التوصل إلى نتيجة غير متوقعة على الإطلاق، وفق ما نقل موقع