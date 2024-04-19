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لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!

صحة وتغذية
2024-04-19 | 03:45
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لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!
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لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!

لهذه الأسباب... اشربوا كوبا من الشاي قبل النوم وتجنبوا الحليب!

قامت مجموعة من العلماء بدراسة ما إذا كانت القهوة، الشاي أو الحليب قد تؤثر فعليًّا على نوعية نوم الشخص، وتم التوصل إلى نتيجة غير متوقعة على الإطلاق، وفق ما نقل موقع
"ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، لم يكن للقهوة أو للشاي التأثير السلبي الأكبر على النوم، بل اتضح أنه الحليب. 

وفي حين أن القهوة والشاي يحتويان على نسبة عالية من الكافيين، فإن الحليب، الذي يتمتع بعدد من الفوائد الصحية بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامين د، يمكن أن يكون له أيضًا الكثير من الآثار الضارة.

وقال الباحثون إنهم زودوا مجموعة من المشاركين بأجهزة لتتبع النوم مع خمسة مشروبات مختلفة، ثم تناول كل مشارك مشروبًا مختلفًا كل ليلة لمدة خمسة أيام، وتم تسجيل كيفية نومهم يوميا. 

وفي هذا السياق، اتضح أن الحليب هو أسوأ مشروب للحصول على نوم جيد ليلاً، حيث نام المشاركون لمدة ست ساعات و52 دقيقة فقط، أي أقل بحوالي ساعة واحدة من الليلة العادية. 

والشاي هو أفضل مشروب يمكن شربه قبل النوم لأنه يزود الشخص بالأحلام السعيدة أكثر من المشروبات الأخرى، كما يشجع على النوم العميق.

وأوضح سابقا البروفيسور "جون يونغ"، أستاذ الأبحاث السريرية والصحية في جامعة تيسايد، أن الحليب ليس مشروبًا جيدًا قبل النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية على منتجات الألبان ومتلازمة القولون العصبي لأنه بإمكانه أن يسبب الشعور بالانزعاج والقلق.

وهذه الأعراض من شأنها أن تؤخر النوم وربما تمنع النوم الجيد ليلاً، ولهذا السبب، يُنصح هؤلاء الأفراد بتجنب الحليب قبل النوم. 

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