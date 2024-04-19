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دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2024-04-19 | 07:01
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دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل
دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل
وجدت دراسة حديثة أجراها علماء من سنغافورة أن مركب "ميثيل غليوكسال" الذي يتم إطلاقه عندما يقوم الجسم بتكسير الأطعمة السكرية والدهنية، يؤثر بشكل كبير على الجينات المكافحة للأورام السرطانية.
وكشفت صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية أن العلماء وجدوا أن المركب المذكور كان قادراً على إيقاف قدرة جين BRCA2 مؤقتًا للحماية من تشكل السرطان ونموه.
وأشار العلماء أيضاً إلى أن الدراسة المذكورة تتناقض مع نظرية طويلة الأمد تسمى نموذج "كنودسون"، والتي تنص على أن الجينات مثل BRCA2 يجب أن تكون غير نشطة تماماً في الجسم لزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
وقال مؤلف الدراسة ومدير مركز أبحاث السرطان بجامعة سنغافورة الوطنية الدكتور أشوك فينكيتارمان، لصحيفة "ميديكال نيوز توداي" إن مركب "ميثيل غليوكسال يؤدي إلى تدمير بروتين BRCA2، مما يقلل مستوياته في الخلايا".
وتابع: "هذا التأثير مؤقت، ولكن يمكنه الاستمرار لفترة كافية لمنع وظيفة BRCA2 في الوقاية من الورم."، مشيراً إلى أن التناول المستمر للأطعمة المصنعة والوجبات السريعة واللحوم الحمراء من شأنه أن يزيد من مقدار الضرر الذي يلحق بهذا الجين".
وأكد العلماء أن الدراسة المذكورة التي نشرت الأسبوع الفائت ما زالت قيد البحث، إذ تم اجراؤها بشكل أساسي على خلايا الجسم.
كما ستضاف هذه الدراسة أيضاً إلى قائمة طويلة من الدراسات التي تشير إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير على خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون.
والجدير ذكره أن الأبحاث السابقة التي أجراها مركز "كليفلاند كلينيك" في أميركا، وجدت أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ويتناولون وجبات غنية باللحوم الحمراء والسكر لديهم مستويات أقل من مركب "السيترات"، الذي يتم إنشاؤه عندما يحول الجسم الطعام إلى طاقة، والذي ثبت أنه يمنع نمو الأورام السرطانية.
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