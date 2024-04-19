الحساسية تجاه العلاقات الحميمة... مرض نادر يعاني منه العديد من الرجال

الحساسية تجاه العلاقات الحميمة... مرض نادر يعاني منه العديد من الرجال



كشف خبراء أن الرجال يمكن أن يكون لديهم "حساسية" تجاه العلاقات الحميمة، حيث ادعى الباحثون الفرنسيون الذين يدرسون متلازمة مرض ما بعد النشوة الجنسية النادرة للغاية أن أعراضه قد تظهر على شكل سبعة أنواع مختلفة.



وفي التفاصيل، قد يُصاب بعض الرجال بالصداع أو حرقان العينين أو سيلان الأنف الذي يستمر لثوانٍ أو دقائق أو حتى ساعات بعد العلاقة الجنسية، وقد يعاني آخرون من التهاب الحلق، الحمى، ضعف العضلات والتعب.



وقالت فرضية علمية إن هذا النوع من الحساسية يمكن أن ينجم عن خلل في التوازن الكيميائي في الدماغ، وقد تستمر المشاكل التي يسببها لمدة تصل إلى أسبوع.



وأضافت أنه مع وجود عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يعرفون معلومات عن هذا المرض، فيتعايش الكثير من الرجال معه من دون علمهم.



وتختلف الأعراض بين الرجال ولكن يُعتقد أنها تكون بالشدة نفسها بعد العلاقات الجنسية، ولم يتوصل الأطباء بعد إلى علاج واضح.



وقال الأطباء إن العلاجات كانت تشمل في السابق مضادات الهيستامين، وحاصرات ألفا، المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والأدوية المضادة للالتهابات مثل الـ"ديكلوفيناك".