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رجل سبعيني أصيب بكورونا لمدة قياسية بلغت 613 يومًا... ما اكتشفه العلماء في حالته صادم!

صحة وتغذية
2024-04-20 | 03:00
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رجل سبعيني أصيب بكورونا لمدة قياسية بلغت 613 يومًا... ما اكتشفه العلماء في حالته صادم!
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رجل سبعيني أصيب بكورونا لمدة قياسية بلغت 613 يومًا... ما اكتشفه العلماء في حالته صادم!

عانى رجل هولندي، وهو صاحب أطول حالة إصابة بفيروس كورونا على الإطلاق، من المرض لمدة قياسية بلغت 613 يومًا، مع تحول المرض إلى متغير جديد فريد حير الباحثين الطبيين.

وتم تشخيص إصابة المريض البالغ من العمر 72 عامًا، الذي لم يذكر اسمه، بمتحور أوميكرون في شباط 2022، وفقًا لمجلة تايم، نقلاً عن بحث من جامعة أمستردام.

وقال الباحثون إن هذه هي أطول فترة إصابة أي شخص بالفيروس.

المريض، الذي كان يعاني بالفعل من أحد أمراض الدم قبل الإصابة بكوفيد، فشل جهاز المناعة لديه في إنتاج ما يكفي من خلايا الدم البيضاء أو الأجسام المضادة لمكافحة الفيروس على الرغم من تلقيه اللقاح مرات عدة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وفي حين أن معظم الناس يمكنهم التغلب على فيروس كورونا في غضون أسابيع قليلة، فإن أي شيء حاوله المتخصصون الطبيون للمساعدة في علاج المريض من الفيروس لم ينجح.

وسرعان ما اكتشف الأطباء أن جسده أصبح مقاومًا لـ سوتروفيماب - وهو جسم مضاد وحيد النسيلة للعلاج المبكر لكوفيد-19 - بعد أخذ أكثر من عشرين مسحة من الأنف والحنجرة أثناء بحثهم للعثور على علاج له.

واكتشفوا أيضًا أن تطوير الجسم المضاد للفيروس في الشهر الأول كان ضئيلًا وسرعان ما أدركوا أن الجهاز المناعي للمريض غير قادر على التخلص من الفيروس.

وتوفي المريض في المستشفى في خريف عام 2023 بسبب ضعف جهاز المناعة لديه واضطراب الدم الأساسي.

ومع ذلك، وجد الباحثون أن الفيروس قد تحور ما يقرب من 50 مرة أثناء تفاقمه في جسده، وأنشأ في النهاية متغيرًا شديد التحور، وفقًا للمنفذ.

ولم تكن هناك علامات على أن النسخة المتحورة الشبيهة بفرانكنشتاين أصابت أشخاصًا آخرين.

وعلى الرغم من أن تحور فيروس كورونا المستمر لمدة 20 شهرًا يبدو مخيفًا، إلا أن ماجدة فيرغوي، طالبة الطب من المركز الطبي بجامعة أمستردام والتي ستقدم الحالة الأسبوع المقبل في مؤتمر ESCMID العالمي في برشلونة، قالت: "مدة الإصابة في هذا المرض الحالة متطرفة."

وقالت فيرغوي، بحسب صحيفة ذا صن: "إن الالتهابات المطولة لدى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر شيوعًا مقارنة بالمجتمع العام، وهذا يؤكد خطر استمرار العدوى حيث قد تظهر متغيرات فيروسية فريدة بسبب التطور الواسع النطاق."

وأضافت فيرغوي: "نحن نؤكد على أهمية استمرار المراقبة الجينية لتطور SARS-CoV-2 لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يعانون من التهابات مستمرة بالنظر إلى التهديد المحتمل للصحة العامة المتمثل في احتمال إدخال متغيرات فيروسية هروب إلى المجتمع".

واكتشف العلماء الذين يدرسون البيانات الجينومية في مياه الصرف الصحي أيضًا أدلة على أن البشر ربما كانوا مصابين بفيروسات تاجية شديدة التحور لأكثر من أربع سنوات ولكنهم لم يكونوا على علم بذلك، وفقًا لمجلة تايم.

 وأوضحت فيرغوي أنه تتم إضافة الحالة إلى تقارير المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى نفسها لأكثر من عام، لكنها أشارت إلى أنها أطول حالة شهدتها على الإطلاق.

وأطول حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها على الإطلاق قبل ذلك كانت لرجل بريطاني عانى من الفيروس لمدة 505 أيام قبل أن يموت.

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