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استخدمت العصائر بدلاً من العلاج الكيميائي...امرأة تروي تجربتها المؤلمة مع مرض السرطان
صحة وتغذية
2024-04-20 | 06:55
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استخدمت العصائر بدلاً من العلاج الكيميائي...امرأة تروي تجربتها المؤلمة مع مرض السرطان
استخدمت العصائر بدلاً من العلاج الكيميائي...امرأة تروي تجربتها المؤلمة مع مرض السرطان
حذرت عارضة الأزياء البريطانية السابقة إيرينا ستوينوفا الناس من عدم اتباع النصائح الطبية التقليدية، وذلك بعد تعرضها للموت بسبب محاولتها علاج مرض السرطان عبر اتباع نظام غذائي يعتمد بشكل أساسي على العصائر.
وكشفت صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية أن الأطباء حاولوا إقناع إيرينا باستخدام علاجات السرطان التقليدية بعدما تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية في حزيران 2021، لكنها رفضت هذا الأمر.
وقالت إيرينا إنها بحثت عن بدائل أخرى عبر الإنترنت وأخذت بنصيحة رجل لديه مئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ادعى أن جسم الإنسان يمكنه "شفاء نفسه" بمساعدة نمط حياة غذائي صحي.
واتبعت إيرينا أنظمة غذائية مختلفة وعلاجات شاملة لمدة عامين ونصف، ما تركها هزيلة مع تراكم السوائل في رئتيها. كما قالت إنها كانت على وشك الموت عندما تم نقلها إلى مستشفى "فريملي بارك" بواسطة سيارة إسعاف في أيار من العام الفائت.
كما أخبرتها الطبيبة كلير ريس أنها قد تموت من دون علاج لسرطانها الذي كان في المرحلة الثالثة، لكنها استمرت في الرفض لعدة أيام قبل أن توافق أخيرًا على تلقي العلاج الكيميائي.
وأشارت إيرينا إلى انفاقها مبلغ 2000 جنيه إسترليني لشراء العصائر، مضيفةً: "لم أتوقف وكنت ضعيفة للغاية وأعاني من الحرمان من النوم والهلوسة".
وتابعت: "لم أستطع التنفس بسبب وجود سوائل على رئتي، وخسرت حوالي 20 كيلوغراماً بسبب اتباع هذا النظام الغذائي".
وتوّجهت إلى المصابين بمرض السرطان بالقول إن "الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج الكيميائي تعتبر خفيفة مقارنةً بالآثار التي شعرت بها بعد تجربة العلاج الشامل بالعصائر".
وأضافت: "إذا كنت مصابًا بالسرطان، فأنت بحاجة إلى شيء أقوى بكثير من عصير الجزر العضوي والكرفس".
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