ما هي الفوائد الغذائية والصحية لدمج المكسرات ضمن أنظمتكم الغذائية؟

ما هي الفوائد الغذائية والصحية لدمج المكسرات ضمن أنظمتكم الغذائية؟



أشارت دراسة إلى أن الفوائد الغذائية للمكسرات، مثل اللوز، الجوز والبذور يمكن مقارنتها بالفاكهة والخضار، حيث اقترح الخبراء أن دمجها في نظام الإنسان الغذائي يعزز الصحة العامة.



وفي التفاصيل، ربطت الدراسات بشكل متزايد بين تناول كمية من المكسرات والبذور وانخفاض فرص الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان.



وعلى الرغم من أن الفاكهة المجففة تُعتبر هامة بالفعل، إلا أن إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية تنص على أنه "يجب تناولها ضمن أوقات الوجبات، وليس كوجبة خفيفة، وذلك لتقليل خطر تسوس الأسنان".



وقال الدكتور "ماكس غولاند"، عالم الكيمياء الحيوية ومؤسس مجموعة للمكملات الغذائية الصحية والذي قام بتأليف التقرير، إن الحالة الصحية في البلاد "في حاجة ماسة إلى التحسين".



وتُعتبر المكسرات بشكل عام من الأطعمة الغنية بالمغذيات التي توفر الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.