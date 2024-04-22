آثار جانبية خطيرة للقهوة على جسم الإنسان... هذا ما نصح به الخبراء لتجنبها

آثار جانبية خطيرة للقهوة على جسم الإنسان... هذا ما نصح به الخبراء لتجنبها



يلجأ الناس عادةً إلى شرب القهوة يومياً لاعتقادهم أنها بمثابة انتعاش حيوي لهم، إلا أن عدداً لا بأس به منهم يتفاعل مع هذا المشروب بشكل سيء.



وقال الخبراء، وفق صحيفة " وقال الخبراء، وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، إن ردود الفعل المختلفة تجاه القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بشكل عام، تكمن في الحمض النووي. وأشاروا إلى أنه بإمكان الكافيين البقاء في جسم الإنسان لمدة تتراوح بين 90 دقيقة إلى تسع ساعات اعتمادًا على مدى سرعة تحلله في الكبد.



وفي السياق نفسه، اكتشف علماء من بريطانيا أن جين CYP1A2، يتحكم في سرعة معالجة الكبد للكافيين، والتي أشارت الأبحاث أيضاً إلى أنه يتسبب بارتفاع ضغط الدم.



وقال خبير التغذية الرياضية في جامعة "أوكسفورد" البريطانية فليك لوكاس الذي يبحث في تأثير إعطاء الكافيين للرياضيين قبل المنافسات: "يستطيع الكثير من الناس تحليل القهوة بسرعة كبيرة، مما يعني أنهم يحصلون على دفعة فورية من الطاقة".



وتابع: "لكن البعض لا يحصلون على هذه الميزة بسبب بقاء الكافيين في أجسامهم لمدة تصل إلى تسع ساعات، ما يؤدي إلى أعراض غير مرغوب فيها".



وتعمل القهوة عن طريق تغيير تدفق بعض المركبات والمواد الكيميائية إلى الدماغ، إذ تمنع مادة "الأدينوزين" التي تساعد على النوم من الوصول إلى الدماغ ما يجعل الناس يشعرون بالتعب ببطئ.



ونصح العلماء بتناول كميات كبيرة من الماء للتقليل من آثار القهوة المضرة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية التي تعتمد بشكل أساسي على السرعة لمساعدتها على تقليل القلق والتوتر.