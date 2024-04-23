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لمكافحة الشيخوخة... تناولوا الشوكولا وادمجوا مسحوق الكاكاو ضمن وجباتكم الغذائية! (فيديو)

صحة وتغذية
2024-04-23 | 15:20
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لمكافحة الشيخوخة... تناولوا الشوكولا وادمجوا مسحوق الكاكاو ضمن وجباتكم الغذائية! (فيديو)
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لمكافحة الشيخوخة... تناولوا الشوكولا وادمجوا مسحوق الكاكاو ضمن وجباتكم الغذائية! (فيديو)

لمكافحة الشيخوخة... تناولوا الشوكولا وادمجوا مسحوق الكاكاو ضمن وجباتكم الغذائية! (فيديو)

كشف "برايان جونسون" عن أحد المكونات الرئيسية الأكثر إثارة للدهشة التي يضيفها عادة إلى نظامه الغذائي اليومي لمكافحة الشيخوخة، وهي الشوكولا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تصدر جونسون سابقًا عناوين الأخبار بسبب محاولاته للعيش إلى الأبد، حيث ينفق حوالي مليوني دولار سنويًا لتحقيق هذا الهدف.

وفي مقطع فيديو حديث، أظهر جونسون كمية من الشوكولا، وقال إنها تعتبر جزءًا من نظام مكافحة الشيخوخة، كما بحث مع فريقه في كل أنحاء العالم عن أفضل أنواع الكاكاو الممكنة.

وشرح جونسون أن للكاكاو فوائد صحية عديدة مثل المحافظة على صحة الدماغ بما في ذلك الوظيفة التنفيذية، الذاكرة طويلة المدى وصحة القلب.

وقال جونسون إنه استخدم مسحوق الكاكاو ضمن وصفاته، وشرح أنه يساعد في زيادة عمره البيولوجي بمقدار خمس سنوات.

كما أوصى جونسون بخلط الكاكاو مع حليب الجوز أو دمجه ضمن الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية.
 

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