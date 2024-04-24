بارقة أمل للأطفال المصابين بسرطان الدماغ الدبقي... أول دواء يمكن أن يمنحهم 18 شهرًا إضافيًا للعيش!

لتفادي مرض السرطان... ابتعدوا عن هذه الأطعمة

لتفادي مرض السرطان... ابتعدوا عن هذه الأطعمة

وفق هذه الشروط... يُعتبر تساقط الشعر أمرًا طبيعيًّا أو إنذارًا لمشكلة صحية! (فيديو)