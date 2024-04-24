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إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول... الأطباء النساء هن الخيار الأنسب!

صحة وتغذية
2024-04-24 | 11:51
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إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول... الأطباء النساء هن الخيار الأنسب!
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إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول... الأطباء النساء هن الخيار الأنسب!

يقول الباحثون: إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول، عليك بزيارة طبيبة.

المرضى الذين يخضعون للعلاج لدى أطباء نساء لديهم معدلات وفيات أقل من المرضى الذين يعالجهم أطباء ذكور، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة حوليات الطب الباطني. وتشكل الطبيبات 37% فقط من الأطباء في الولايات المتحدة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

بالنسبة للدراسة، انضم الدكتور يوسوكي تسوغاوا، الأستاذ المساعد المقيم في الطب بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، إلى زملائه في النظر في مطالبات الرعاية الطبية المقدمة بين عامي 2016 و2019.

وبلغ معدل الوفيات للمرضى الإناث الذين عالجتهم طبيبة 8.15% مقارنة بـ 8.38% عند علاجهم مع طبيب ذكر. وبلغ معدل الوفيات 10.15% للرجال عندما يعالجون من قبل طبيبة مقابل 10.23% عندما يعالجهم ذكر. وشمل البحث حوالي 485.100 مريضة و318.800 مريض ذكر، وفقًا لموقع Medical News Today.

وقال تسوغاوا، أحد كبار مؤلفي الدراسة: "ما تشير إليه النتائج التي توصلنا إليها هو أن الأطباء والطبيبات يمارسون الطب بشكل مختلف، وأن هذه الاختلافات لها تأثير ملموس على النتائج الصحية للمرضى".

وأضاف: "إن إجراء المزيد من الأبحاث حول الآليات الأساسية التي تربط بين جنس الطبيب ونتائج المرضى، ولماذا تكون فائدة تلقي العلاج من الطبيبات أكبر بالنسبة للمرضى الإناث، لديه القدرة على تحسين نتائج المرضى في جميع المجالات".

لماذا النساء أفضل الأطباء؟
وقال الدكتور كريستوفر واليس، الأستاذ المساعد في قسم جراحة المسالك البولية بجامعة تورنتو، لـ Medical News Today، إن الدراسة الجديدة لم تفاجئه وتعكس بحثًا سابقًا حول جنس الأطباء والنتائج الصحية. هو لم يكن جزءًا من الدراسة الأخيرة ولكنه بحث في الاختلافات بين الجراحين الذكور والإناث ونتائج كل منهم بعد العملية الجراحية.

"في العديد من مجالات الطب، أظهرت العديد من الدراسات نتائج محسنة (سواء الوفيات أو إعادة القبول أو غيرها) بين المرضى الذين يعالجون من قبل الطبيبات. وقال: "هذه البيانات تلخص تلك النتائج".

وأضاف: "ليس من المستغرب بالنسبة لي أن أرى هذا لأسباب عدة. أولاً، من البيانات التي تعود إلى عقود مضت، نعلم أن النساء والرجال يمارسون الطب بشكل مختلف مع وجود اختلافات معينة في أساليب الاتصال والالتزام بالمبادئ التوجيهية. ليس من المستغرب بالنسبة لي أن أرى هذه الاختلافات تترجم إلى نتائج المرضى. ثانيًا، على نطاق أوسع في المجتمع وبالتأكيد في الطب، يمكن القول إن النساء يُفرض عليهن مستوى أعلى من الرجال"، وتابع واليس: "هذه ظاهرة مبالغ فيها في الجراحة وقد تفسر بعض الاختلافات التي رأيناها هناك".

بالإضافة إلى التزامهن بمعايير أعلى من الأطباء الذكور وامتلاكهن أساليب تواصل فعالة، تقضي الطبيبات وقتًا أطول في التحدث مع مرضاهن والنظر في سجلاتهن وتنفيذ الإجراءات.

"توضح الأدلة المستمدة من العيادات الخارجية أن الطبيبات يقضين وقتًا أطول في السجل الصحي الإلكتروني مقارنة بنظرائهن الذكور ويقدمن رعاية ذات جودة أعلى"، كما تقول الدكتورة ليزا روتينستاين، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والأستاذة المساعدة والمديرة الطبية في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو. 

وتابعت: "في المجال الجراحي، تقضي الطبيبات وقتًا أطول في إجراء العمليات الجراحية وتكون معدلات إعادة إدخالهن إلى المستشفى بعد العملية الجراحية أقل"، وقالت: "نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا عن كيفية توفير التدريب والحوافز حتى يتمكن جميع الأطباء من محاكاة الرعاية التي تقدمها الطبيبات".

واقترح الخبراء الطبيون أن يقوم الأطباء الذكور بمراقبة الطبيبات من حولهم ومحاولة محاكاة عملهم.

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