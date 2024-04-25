شركة عالمية تتلف كميات من زجاجات مياه غازية معروفة... تبيّن وجود بكتيريا "من أصل برازي"!

أكّدت شركة "نستله ووترز" التابعة للمجموعة الأربعاء أنها أتلفت جزءاً من إنتاجها من المياه المعبأة "بيرييه" بعدما تبيّن وجود بكتيريا "من أصل برازي" في أحد آبارها في منطقة غار بجنوب فرنسا، ما أدّى إلى تعليق استخدامُه حتى إشعار آخر.

ووفق وكالة فرانس برس، في قرار يحمل تاريخ 19 نيسان أبلغ محافظ غار الشركة بوجوب "التعليق الفوري" لاستخدام أحد مستجمعات المياه التابعة لها في فيرجيز.

وأوضح في قراره أن هذا المستجمع "شهد تلوثاً اعتبارا من 10 آذار 2024 وعلى مدى عدة أيام بجراثيم تبيّن وجود تلوث من أصل برازي (القولونيات، الإشريكية القولونية) وكذلك بجراثيم نوع الزائفة الزنجارية".

واضاف أن "من غير الممكن استبعاد تلوث المياه المعبأة (المنتجات النهائية) من هذه البئر (...) ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين".

وأشارت "نستله ووترز" لوكالة فرنس برس الأربعاء إلى أن "مئات الحزم" الكبيرة التي تُسلّم عادةَ إلى المتاجر، أُتلفت "على سبيل الاحتراز".

وشرحت الشركة أن "انحرافاً ميكروبيولوجياً دقيقاً" ظهر بعد "أمطار شديدة الغزارة" في منطقة غار "مرتبطة بحدث من النوع المتوسطي" هو عاصفة مونيكا التي ضربت جنوب شرق فرنسا في منتصف آذار.

ولم تحدد شركة المياه التابعة للمجموعة الرائدة عالمياً في صناعة المواد الغذائية طبيعة التلوث لكنها أكدت أن "كل الزجاجات المتوافرة في السوق يمكن استهلاكها بأمان تام".

كذلك لم تذكر "نستله ووترز" العدد الدقيق للزجاجات التي أُتلِفَت، لكنها أفادت بأن بعض أنواع منتجات "بيرييه" ستكون متاحة "بكميات أقل".

وتقع البئر التي عُلّق استخدامها في فيرجيز، حيث مصدر مياه "بيرييه" التي تأسست عام 1903.

وتخضع البئر لـ"مراقبة مشددة (...) بناء على طلب السلطات". وأكدت "نستله" أن العمل فيه "سيُعاوَد في الوقت المناسب تحت إشراف السلطات".