أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل

أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل

كشف تقرير حمل إسم "حلم التغيير" أن أكثر من 14 مليون بريطاني يعانون من اضطراب النوم غير المشخص والذي قد يضر بصحتهم، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وأضاف التقرير نفسه الذي أعدته مؤسسة النوم الخيرية البريطانية أن قلة النوم قد تساهم في مفاقمة مشاكل الصحة الجسدية والنفسية.



وقال التقرير إن المجتمع اعتبر أن اضطراب النوم هو مشكلة طبيعية، ما يمنع 69 في المئة من المتضررين من طلب الدعم.



ومن جهتها، قالت مؤسسة النوم الخيرية إنها تريد من الحكومة نشر استراتيجية النوم الوطنية الموضوعة سابقاً، كما سلطت الضوء أيضاً على بحث جديد يظهر مدى توفر علاجات اضطرابات النوم الموصى بها.



ووجد استطلاع رأي شمل 2000 شخص بالغ أن تسعة من كل عشرة أشخاص يعانون من مشاكل في النوم، كما يعيش الملايين مع اضطرابات غير معالجة ضارة بالصحة، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.



كما قال حوالي 75 في المئة من الموظفين إن الضغوط في مكان العمل تسببت لهم بمشاكل في النوم في الأشهر الستة الفائتة، في حين يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من "فقر النوم"، إذ تقلل الظروف المعيشية السيئة والتلوث الضوضائي من جودة النوم.



وسلط التقرير الضوء على مخاوف الخبراء الذين أشاروا إلى أن نقص المعرفة بعادات وسلوكيات النوم الجيدة يدفع الناس إلى اتخاذ خطوات خاطئة قد تفاقم مشكلتهم.



ووجد الاستطلاع أيضًا أن 48 في المئة من الأشخاص ينخرطون في "سلوكيات غير صحية وشديدة الخطورة" عندما لا يتمكنون من النوم، بما في ذلك العنف أو العدوان الجسدي مع من حولهم، أو الذهاب في رحلة بالسيارة وهو سبب شائع لحوادث المرور.