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هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)

صحة وتغذية
2024-04-26 | 08:48
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هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)
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هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)

كشفت عالمة نفس عن الطرق الخفية التي قد يتلاعب بها الشريك المسيء للآخر للبقاء معه.

واستخدمت الدكتورة جولي سميث، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية لديها عيادة خاصة في هامبشاير بإنجلترا، حسابها على تيك توك لمخاطبة أولئك الذين قد يكونون عالقين في "علاقة سامة".
 
وغالبًا ما تتحدث عن الصحة العقلية عبر الإنترنت، من خلال مقاطع فيديو حول كيفية بناء الثقة بالنفس، والمماطلة، والعلامات التي قد تدلّ على الشعور بالقلق النفسي.
 
وتحدثت جولي سميث في مقطع فيديو جديد عن ستة علامات رئيسية يجب تسليط الضوء عليها لتجنب إساءة الشريك للآخر، وهي:
 
أولاً، بدأت الخبيرة بالقول إن المعتدين سيحاولون في كثير من الأحيان لفت الانتباه بعيدًا عن الأصدقاء والعائلة لعزلك. وقالت: "إنهم يتخلصون من أي وجهات نظر خارجية، لذا فإن وجهة نظرهم هي الرواية الوحيدة التي يمكنك سماعها".
 
وأضافت الطبيبة أنهم يغيرون مزاجهم بسهولة، وغالبًا ما يتحولون من الحنان إلى العدائية.
 
أما علامة التحذير التالية فهي إذا كان الشريك يجعل الآخر تشعر بعدم الأمان وكأنه لا يستطيع تحقيق أي شيء بدونه.
 
علامة حمراء أخرى للعلاقة الّتي تتضمن "التلاعب" هي أنها تحد من الوصول إلى أموالك ومراقبة إنفاقك.
 
والعلامة الخامسة للمسيء المسيطر هي التهديد بإيذاء نفسه أو إيذاءك. وأضافت سميث أن هذا يمكن أن يكون وسيلة قوية لاحتجاز الضحايا ومنعهم من المغادرة.
 
ومضت عالمة النفس لتكشف عن العلامة الحمراء السادسة، وهي عندما يبدأ الشخص الذي تربطك به علاقة في تقديم الوعود بالتغيير. ولن يميلوا إلى القيام بذلك إلا إذا شعروا بالتهديد من أن الضحية قد تتركهم.
 

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