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هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
صحة وتغذية
2024-04-26 | 11:10
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هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
يُعدّ مزيل العرق عنصرًا أساسيًا شائعًا ضمن مجموعة منتجات النظافة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن بعد كل هذه السنوات، أصبح الأخير يغامر بالخروج إلى ما هو أبعد من الإبطين ليغزو أماكن جديدة تمامًا مثل أنحاء الجسم بالكامل.
وفي التفاصيل، امتلأ سوق مستحضرات التجميل في الأشهر القليلة الفائتة بعدد كبير من مضادات التعرق الجديدة للجسم بأكمله، وتهدف كل تركيبة إلى توفير الحماية من العرق والرائحة في كل أنحاء الجسم، حتى الأجزاء الأكثر حميمية.
وقال أطباء الجلد إن هذه المنتجات غير ضارة على الأرجح، ولكن ليس هناك حاجة إليها دائمًا.
وفي هذا السياق، شرحت الدكتورة "ليندسي زوبريتسكي"، طبيبة الأمراض الجلدية، أن هناك فرقاً بين مضادات التعرق ومزيلات العرق، موضحة أن المضادات تحتوي على مكونات نشطة مثل أملاح الألومنيوم التي تقلل التعرق بينما تحتوي مزيلات العرق على مكونات تقلل الرائحة من دون إزالة العرق.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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