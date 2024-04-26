الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات

صحة وتغذية
2024-04-26 | 11:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات

هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات

يُعدّ مزيل العرق عنصرًا أساسيًا شائعًا ضمن مجموعة منتجات النظافة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن بعد كل هذه السنوات، أصبح الأخير يغامر بالخروج إلى ما هو أبعد من الإبطين ليغزو أماكن جديدة تمامًا مثل أنحاء الجسم بالكامل.

وفي التفاصيل، امتلأ سوق مستحضرات التجميل في الأشهر القليلة الفائتة بعدد كبير من مضادات التعرق الجديدة للجسم بأكمله، وتهدف كل تركيبة إلى توفير الحماية من العرق والرائحة في كل أنحاء الجسم، حتى الأجزاء الأكثر حميمية.

وقال أطباء الجلد إن هذه المنتجات غير ضارة على الأرجح، ولكن ليس هناك حاجة إليها دائمًا.

وفي هذا السياق، شرحت الدكتورة "ليندسي زوبريتسكي"، طبيبة الأمراض الجلدية، أن هناك فرقاً بين مضادات التعرق ومزيلات العرق، موضحة أن المضادات تحتوي على مكونات نشطة مثل أملاح الألومنيوم التي تقلل التعرق بينما تحتوي مزيلات العرق على مكونات تقلل الرائحة من دون إزالة العرق.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تعلمون

الفرق

العرق

ومضادات

التعرق؟...

شرحته

الاختصاصيات

LBCI التالي
هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)
أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-14

امرأة بريطانية ترفع الأثقال قبل يومين من ولادتها... وهذا ما قالته إحدى الاختصاصيات! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-10

كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-06

ما هو المؤشر الأساسي للطلاق؟... إليكم ما كشفته إحدى الاختصاصيات في العلاقات والمواعدة

LBCI
آخر الأخبار
15:58

النائب سجيع عطية لـ "جدل": الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية وحتى الخماسية تقوم بدور "ابو ملحم" فقط مثلنا وميقاتي قال انه سيساعد وسط علاقاته مع باسيل والحزب وخبرته بين الفرقاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:48

هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
14:23

أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-25

شركة عالمية تتلف كميات من زجاجات مياه غازية معروفة... تبيّن وجود بكتيريا "من أصل برازي"!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-25

تقرير الأمم المتحدة: تفاقم مشكلة الأمن الغذائي الحاد في 2023... وغزة في الأولوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-05

اكتشاف عظام بشرية مغطاة بعلامات العض... كان الناس يأكلون أحباءهم لسبب صادم!

LBCI
فنّ
12:02

كانييه ويست يقتحم عالم صناعة الأفلام الإباحية مع زوجته... وهذا ما حذره منه أحد النجوم!

LBCI
أخبار لبنان
06:23

منصوري أمام وفد الإعلاميين الإقتصاديين: لن أسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية

LBCI
آخر الأخبار
06:26

بلينكن: روسيا "ستواجه صعوبات" في حربها في أوكرانيا بدون الصين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد انتهاء الـ woman film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تحركات طلابية داعمة لغزة تتوسع في اوروبا واستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الولايات المتحدة الأميركية... جبهة اسناد لغزة من الجامعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تأهيل بعض المباني في معرض رشيد كرامي الدولي بدأ... فهل من يشجع الاستثمارات فيه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 26-4-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:41

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
14:18

ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟

LBCI
اقتصاد
02:03

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:48

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
خبر عاجل
08:09

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

LBCI
أخبار دولية
17:32

استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:46

طقس متقلب ومغبر... واحتمال أمطار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More