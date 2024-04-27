الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صلة غير متوقعة بين رياضة المشي وصحة الدماغ... هذا ما كشفه بحث جديد

صحة وتغذية
2024-04-27 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صلة غير متوقعة بين رياضة المشي وصحة الدماغ... هذا ما كشفه بحث جديد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صلة غير متوقعة بين رياضة المشي وصحة الدماغ... هذا ما كشفه بحث جديد

صلة غير متوقعة بين رياضة المشي وصحة الدماغ... هذا ما كشفه بحث جديد

أظهر بحث جديد في مجال علم الأعصاب أن 20 دقيقة فقط من المشي يومياً يمكنها أن تُعدّ الدماغ لاستيعاب معلومات جديدة والاحتفاظ بها، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر الآثار الإيجابية لهذه الرياضة في مناطق الدماغ المتعلقة باتخاذ القرارات، وإدارة التوتر والسلوك. كما أظهر البحث أيضاً أن الأنواع الأخرى من التمارين الرياضية قد تكون مفيدة لصحة الدماغ، إلا أنه حدد المشي كالتمرين الوحيد الذي يحتاجه الإنسان لهذه الغاية.

وقال أحد مؤسسي موقع Thoughtleader تيم كاردين إن "أعظم المفكرين على مر التاريخ مثل أرسطو وفيرجينيا كانوا مؤمنين بقوة تمرين المشي". وتابع: " المشي يذيب العوائق العقلية، ويعزز التفكير المتباين، ويربط الأفكار".

وشارك كاردين عمليات مسح الدماغ التي تم التقاطها خلال دراسة أجريت عام 2009 من قبل باحثين في جامعة "إلينوي" في أميركا، والتي مشى فيها المشاركون لمدة 20 دقيقة على جهاز المشي قبل إجراء اختبار القراءة.

وأظهرت قياسات تخطيط كهرباء الدماغ أن نشاط دماغ المشاركين ارتفع بشكل ملحوظ بعد وقت قليل من المشي، واستمرت تأثيراته الإيجابية لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد الانتهاء من ممارسة تمرين المشي.

وأظهرت دراسة أخرى أجراها علماء في جامعة "ستانفورد" الأميركية أن 80 في المئة من المشاركين فيها أظهروا قدراً أكبراً من الإبداع في إجاباتهم بعد ممارستهم تمرين المشي مقارنةً بالأشخاص الذين جلسوا فقط.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في العام 2023 أن المشي السريع لمدة 11 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة بمقدار الربع تقريبًا.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

متوقعة

رياضة

المشي

الدماغ...

هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-06

ممرض ستيني دخل الى منزل سيدة مسنة ومصابة باضطراب عقلي وارتكب فعلته المشينة... وهكذا تم كشفه!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-17

"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-06

ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-24

إحذروا التوتر طويل الأمد وعلاقته بالسرطان وانتشاره وبأمراض القلب والسكتة الدماغية... إليكم ما كشفه العلماء!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:10

هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-26

هل أنتم في علاقة سامة مع الشريك؟ إليكم العلامات التحذيرية! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-25

أضرار خطيرة لاضطراب النوم على الصحة الجسدية والنفسية... تقرير حديث يكشف التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-25

شركة عالمية تتلف كميات من زجاجات مياه غازية معروفة... تبيّن وجود بكتيريا "من أصل برازي"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:49

محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن...

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-23

تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة

LBCI
منوعات
2024-03-12

كان يغار على حبيبته من كلبها... ما حصل بينهما بعد ذلك لا يُصدق!

LBCI
منوعات
2024-02-27

"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل

LBCI
أخبار سياسية
05:15

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ بانتشار الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:56

لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سيدات الارز أمام تحد جديد: أين وقع لبنان في قرعة الدورة المؤهلة لتصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

محادثات مصرية - اسرائيلية مستجدّة تؤخِّر معركة رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد انتهاء Beirut international women film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق

LBCI
منوعات
12:00

امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:35

مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود

LBCI
أخبار لبنان
15:42

رسالة لجعجع من النواب السابقين اندراوس وعلوش وسعيد وفتفت: لهذه الاسباب لن نشارك في اجتماع معراب

LBCI
خبر عاجل
04:59

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى

LBCI
حال الطقس
01:10

طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:50

إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟

LBCI
فنّ
05:50

فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More