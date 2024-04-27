فحص دم بسيط يُساعد في تشخيص هشاشة عظام الركبتين... إليكم التفاصيل!

فحص دم بسيط يُساعد في تشخيص هشاشة عظام الركبتين... إليكم التفاصيل!

قد يتمكن فحص دم بسيط من الكشف مستقبلاً عن هشاشة عظام الركبتين قبل ثماني سنوات من ظهورها على الأشعة السينية، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وتحدث هذه الحالة المرضية عادةً بعد انهيار الغضروف في منطقة الركبة، ما يجعله مؤلماً ومتيبساً.



وقالت الأستاذة في كلية الطب في جامعة "ديوك" الأميركية فيرجينيا كراوس إن "فحص الدم لدينا يوضح أنه من الممكن اكتشاف هذا المرض في وقت مبكر".



وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة Science Advances، مؤشرات حيوية تميّز النساء المصابات بالتهاب مفاصل الركبة عن أولئك اللواتي لا يعانين منه.



والجدير ذكره أنه لا يوجد حالياً أي علاج لالتهاب المفاصل العظمي، إلا أن نجاح العلاجات المستقبلية يمكنه تشخيص الإصابة به في وقت مبكر وإبطاء تقدمه.