قولوا وداعاً لحب الشباب مع هذه الأطعمة الصحيّة!

قولوا وداعاً لحب الشباب مع هذه الأطعمة الصحيّة!

أكدت خبيرة التغذية الأميركية غريس تيريل أن صحة الجهاز الهضمي قد تؤثر بشكل كبير على صحة البشرة، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وقالت تيريل إن "الأطعمة الّتي نتناولها تؤثر بشكل كبير على بشرتنا"، مضيفةً أن " فرط نمو البكتيريا والالتهابات يمكنه أن يتسبب في ظهور الشباب، والصدفية، والأكزيما".



ومن جهتها، لفتت أخصائية التغذية الأميركية أماندا سوسيدا إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك قد يُحسّن صحة البشرة بشكل كبير ويقلل نسبة تهيّج حب الشباب.



وأكدّت سوسيدا أن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل مركب "الأوميغا 3" الموجود في السمك، يمكنها منع ظهور حب الشباب في المستقبل. كما يمكن لهذه الأطعمة أيضاً تنظيم الإفرازات الدهنية للبشرة.



وأوصت سوسيدا أيضاً بتناول الأطعمة المعرّضة للتخمير مثل اللبن والكفير ومخلل الملفوف لاحتوائها على بكتيريا حيّة داعمة لصحة الأمعاء.



كما نصحت سوسيدا بإضافة بعض أنواع التوابل مثل الزنجبيل والكركم إلى الوجبات والعصائر، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على معالجة حب الشباب.



وأشارت سوسيدا إلى بعض الأطعمة التي ينبغي تجنبها للحفاظ على صحة الأمعاء والبشرة مثل منتجات الألبان والأجبان التي تساهم في مفاقمة مشكلة حب الشباب وذلك بحسب دراسة نُشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية عام 2018.









