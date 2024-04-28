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هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟
صحة وتغذية
2024-04-28 | 13:18
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هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟
يحذر العلماء من أن النساء اللاتي يستخدمن السجائر الإلكترونية قد يقللن من فرصهن في إنجاب الأطفال.
ووجد الخبراء أن مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 40 عامًا لديهم أقل بمقدار الخمس من هرمون يسمى AMH - وهو مؤشر على الخصوبة - مقارنة بالذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وحللت دراسة أجرتها شركة الخصوبة البريطانية هيرتيليتي بيانات من 325 ألف امرأة.
ونصحت الدكتورة هيلين أونيل النساء بالتوقف عن التدخين الإلكتروني لتعزيز فرصهن في الحمل.
وقالت: "هذا هو أول دليل يُظهر وجود صلة بين الخصوبة والتدخين الإلكتروني بين عدد كبير من السكان... إنه يُظهر أن هرمون AMH يتم قمعه بين مدخني السجائر الالكترونية مقارنة بغير لمدخني هذه السجائر بطريقة مماثلة للمدخنين."
وتظهر الأرقام أن واحدة من كل خمس نساء تستخدم السجائر الإلكترونية أثناء محاولتها الحمل.
ويقول التقرير إن النساء اللاتي يستخدمن السجائر الإلكترونية، وتتراوح أعمارهن بين 36 و40 عامًا، لديهن أقل بنسبة الخمس من هرمون AMH مقارنة بغير المدخنين.
ووجد التقرير أيضًا أن سبعة بالمائة من النساء اللاتي يحاولن الحمل ما زلن يستخدمن العقاقير الترويحية وأن أربعة بالمائة يشربن أكثر مما توصي به هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقالت الدكتور أونيل. "إن أفضل نصيحة هي التوقف، بدلاً من التقليل أو المحاولة باعتدال."
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي احتلت فيه إنكلترا المرتبة السادسة من بين 40 دولة في استخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 13 عامًا.
آخر الأخبار
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تدخين
السجائر
الالكترونية
الحمل
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