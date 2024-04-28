الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟

صحة وتغذية
2024-04-28 | 13:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟

يحذر العلماء من أن النساء اللاتي يستخدمن السجائر الإلكترونية قد يقللن من فرصهن في إنجاب الأطفال.

ووجد الخبراء أن مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 40 عامًا لديهم أقل بمقدار الخمس من هرمون يسمى AMH - وهو مؤشر على الخصوبة - مقارنة بالذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وحللت دراسة أجرتها شركة الخصوبة البريطانية هيرتيليتي بيانات من 325 ألف امرأة.

ونصحت الدكتورة هيلين أونيل النساء بالتوقف عن التدخين الإلكتروني لتعزيز فرصهن في الحمل.

وقالت: "هذا هو أول دليل يُظهر وجود صلة بين الخصوبة والتدخين الإلكتروني بين عدد كبير من السكان... إنه يُظهر أن هرمون AMH يتم قمعه بين مدخني السجائر الالكترونية مقارنة بغير لمدخني هذه السجائر بطريقة مماثلة للمدخنين."

وتظهر الأرقام أن واحدة من كل خمس نساء تستخدم السجائر الإلكترونية أثناء محاولتها الحمل.

ويقول التقرير إن النساء اللاتي يستخدمن السجائر الإلكترونية، وتتراوح أعمارهن بين 36 و40 عامًا، لديهن أقل بنسبة الخمس من هرمون AMH مقارنة بغير المدخنين.

ووجد التقرير أيضًا أن سبعة بالمائة من النساء اللاتي يحاولن الحمل ما زلن يستخدمن العقاقير الترويحية وأن أربعة بالمائة يشربن أكثر مما توصي به هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقالت الدكتور أونيل. "إن أفضل نصيحة هي التوقف، بدلاً من التقليل أو المحاولة باعتدال."

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي احتلت فيه إنكلترا المرتبة السادسة من بين 40 دولة في استخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 13 عامًا.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تدخين

السجائر

الالكترونية

الحمل

النساء؟

LBCI التالي
حجم أدمغة البشر يكبر بمرور الوقت... إليكم انعكاس هذا الاكتشاف على صحتنا!
قولوا وداعاً لحب الشباب مع هذه الأطعمة الصحيّة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-31

بعد تعرّضه للاختناق بسبب السجائر الالكترونية... شاب يوجه رسالة توعية: "كدت أن أموت"

LBCI
صحف اليوم
2024-04-27

نجاة صليبا لـ"الأنباء الالكترونية": جبهة الجنوب أصبحت على كف عفريت

LBCI
صحف اليوم
2024-04-26

كميل شمعون لـ"الأنباء" الالكترونية: لا حل في لبنان إلا بعودة حزب الله الى لبنانيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-25

انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:11

حجم أدمغة البشر يكبر بمرور الوقت... إليكم انعكاس هذا الاكتشاف على صحتنا!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-27

قولوا وداعاً لحب الشباب مع هذه الأطعمة الصحيّة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-27

فحص دم بسيط يُساعد في تشخيص هشاشة عظام الركبتين... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-27

صلة غير متوقعة بين رياضة المشي وصحة الدماغ... هذا ما كشفه بحث جديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:23

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى في عيتا الشعب جنوبي لبنان اليوم

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-23

ودّعوا الأمراض والفيروسات مع هذه الأطعمة الصحيّة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-27

قولوا وداعاً لحب الشباب مع هذه الأطعمة الصحيّة!

LBCI
أخبار دولية
15:08

قتيلان على الأقل جراء أعاصير في وسط الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي

LBCI
رياضة
13:53

نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية

LBCI
رياضة
13:49

باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"

LBCI
أخبار دولية
13:45

مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
17:10

أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
منوعات
14:16

هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:05

طقس مغبر ومتقلب... امطار موحلة وتساقط للبرد

LBCI
خبر عاجل
11:20

سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب

LBCI
منوعات
07:00

غرفة غريبة داخل منزل معروض للبيع أثارت رعب وكيلة عقارية... "إنها زنزانة وهذا ما عثرت عليه بداخلها"! (فيديو)

LBCI
فنّ
13:27

قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"

LBCI
أمن وقضاء
15:05

في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن

LBCI
أمن وقضاء
07:23

وسيم مفقود.. هل تعرفون مكانه؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More