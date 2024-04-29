الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه

صحة وتغذية
2024-04-29 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي &quot;تجربتها المخيفة&quot; وهذا ما حذرّت منه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه

أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه

حذّرت الطالبة الجامعية كلوديا جيل الناس من خطر تجاهل أعراض عدوى الكريات السحائية أو Meningococcal التي هاجمت جسدها وكادت أن تودي بحياتها، وفق ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست".

وكشفت جيل عن إصابتها قبل عامين بعد عودتها إلى المنزل من عطلة طويلة في "كوينزلاند" في بريطانيا، بالارهاق إذ كانت أذنيها حساسة للغاية بالإضافة إلى معاناتها من تصلّب عنقها.

ونقلت جيل إلى المستشفى بعدما استمرت بالتقيؤ لفترة طويلة حتّى أغمي عليها، وقال لها الأطباء حينها إنه تم تشخيص اصابتها بعدوى الكريات السحائية البكتيرية المميتة من النوع B.

ومكثت جيل في المستشفى لمدّة خمس ليال إلى حين عودتها إلى منزلها للراحة، كاشفةً عن معاناتها من صداع مزمن جرّاء اصابتها بهذه العدوى حتى الآن.

وقالت جيل: " لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة وكان مخيفاً للغاية"، لافتةً إلى رغبتها في تعريف الناس على أعراض هذه العدوى للتصرف بسرعة في حال إصابتهم بها.

كما لفتت إلى إصابتها بأعراض أخرى مختلفة مثل الطفح الجلدي، والحساسية الزائدة للضوء، وتيبس العنق والظهر، والغثيان، وتصلب الجسم بالكامل بالإضافة إلى الصداع.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

منوعات

بعدوى

بكتيرية

مميتة

عامين...

طالبة

جامعية

"تجربتها

المخيفة"

حذرّت

LBCI التالي
حققت حلمها الوحيد... امرأة تكشف سر تخلّصها من الوزن الزائد بعد فقدان شغفها في ممارسة الرياضة
هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-04

"دمرني جسديا ونفسيا لمدة 30 سنة"... سيدة تروي معاناتها مع زوجها: كان مدمنا على العلاقات وهذا ما فعله بي!

LBCI
منوعات
2024-03-20

"لم تتنفس لمدة 23 دقيقة"... العناية الإلهية تنقذ طالبة جامعية من الموت!

LBCI
منوعات
2024-03-08

بعد تدخلها في مشاجرة جسدية بين طلاب... سيدة طالبت بـ"ضرب" أحدهم وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-04-28

غرفة غريبة داخل منزل معروض للبيع أثارت رعب وكيلة عقارية... "إنها زنزانة وهذا ما عثرت عليه بداخلها"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:36

حققت حلمها الوحيد... امرأة تكشف سر تخلّصها من الوزن الزائد بعد فقدان شغفها في ممارسة الرياضة

LBCI
صحة وتغذية
13:18

هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-28

حجم أدمغة البشر يكبر بمرور الوقت... إليكم انعكاس هذا الاكتشاف على صحتنا!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-27

قولوا وداعاً لحب الشباب مع هذه الأطعمة الصحيّة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-16

موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!

LBCI
فنّ
2024-04-24

آثار حذاء نجم تلفزيوني شهير ظهرت على وجه ضحيته بعد أن داس على رأسها: اعتداء مرعب وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-25

إطفاء حرائق في شدرا- عكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-25

إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي

LBCI
رياضة
13:53

نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية

LBCI
رياضة
13:49

باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"

LBCI
أخبار دولية
13:45

مؤسسة "تكريم أميركا" تكرم شخصيات عربية تميزت في الإغتراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الضمان يرفع الإشتراكات والشركات تعترض... فما هو الحل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مفاوضات غزة: اسرائيل أمام أيام حاسمة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:16

هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:16

رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال

LBCI
منوعات
12:46

"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!

LBCI
أمن وقضاء
15:05

في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن

LBCI
خبر عاجل
11:20

سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب

LBCI
فنّ
13:27

قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار

LBCI
خبر عاجل
02:27

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More