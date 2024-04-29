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أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
صحة وتغذية
2024-04-29 | 05:53
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أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
حذّرت الطالبة الجامعية كلوديا جيل الناس من خطر تجاهل أعراض عدوى الكريات السحائية أو Meningococcal التي هاجمت جسدها وكادت أن تودي بحياتها، وفق ما جاء في صحيفة "
نيويورك بوست
".
وكشفت جيل عن إصابتها قبل عامين بعد عودتها إلى المنزل من عطلة طويلة في "كوينزلاند" في بريطانيا، بالارهاق إذ كانت أذنيها حساسة للغاية بالإضافة إلى معاناتها من تصلّب عنقها.
ونقلت جيل إلى المستشفى بعدما استمرت بالتقيؤ لفترة طويلة حتّى أغمي عليها، وقال لها الأطباء حينها إنه تم تشخيص اصابتها بعدوى الكريات السحائية البكتيرية المميتة من النوع B.
ومكثت جيل في المستشفى لمدّة خمس ليال إلى حين عودتها إلى منزلها للراحة، كاشفةً عن معاناتها من صداع مزمن جرّاء اصابتها بهذه العدوى حتى الآن.
وقالت جيل: " لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة وكان مخيفاً للغاية"، لافتةً إلى رغبتها في تعريف الناس على أعراض هذه العدوى للتصرف بسرعة في حال إصابتهم بها.
كما لفتت إلى إصابتها بأعراض أخرى مختلفة مثل الطفح الجلدي، والحساسية الزائدة للضوء، وتيبس العنق والظهر، والغثيان، وتصلب الجسم بالكامل بالإضافة إلى الصداع.
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