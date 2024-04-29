أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟

اعترفت شركة AstraZeneca أمام المحكمة لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مميتة لتخثر الدم.
ورد الفعل النادر للغاية أتى في خضم دعوى جماعية بملايين الجنيهات الاسترلينية من قبل عشرات العائلات التي يزعم أفرادها أنهم، أو أحبائهم، تعرضوا للتشويه أو القتل بسبب اللقاح "المعيب" لعملاق الأدوية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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ويعتقد المحامون الذين يمثلون أصحاب المطالبات أن بعض القضايا قد تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني كتعويض.
واعترفت شركة AstraZeneca، ومقرها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في شباط أن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS".
TTS هو اختصار لتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات - وهي حالة طبية يعاني فيها الشخص من جلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية. وتساعد الصفائح الدموية عادة الدم على التجلط.
والمضاعفات - المدرجة كأثر جانبي محتمل للحقن - كانت تسمى سابقًا نقص الصفيحات المناعية الخثاري الناجم عن اللقاح (VITT).
وقد يؤدي قبول AstraZeneca إلى دفع تعويضات على أساس كل حالة على حدة.
وعلى الرغم من قبوله كأثر جانبي محتمل لمدة عامين، إلا أنه يمثل المرة الأولى التي تعترف فيها الشركة أمام المحكمة بأن حقنتها يمكن أن تسبب هذه الحالة، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.
وسيتحمل دافعو الضرائب فاتورة أي تسوية محتملة بسبب صفقة التعويض التي أبرمتها شركة AstraZeneca مع الحكومة في أحلك أيام كوفيد لإنتاج اللقاحات في أسرع وقت ممكن بينما كانت البلاد مشلولة بسبب عمليات الإغلاق.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان الشركة عن إيرادات تجاوزت 10 مليارات جنيه إسترليني في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 19 في المائة. وصرح مسؤولو الشركة أنها تمتعت "ببداية قوية جدًا" لهذا العام.
وأحد أولئك الذين يطالبون بالتعويض عن الإصابات المرتبطة بلقاح أسترازينيكا هو أب لطفلين ومهندس تكنولوجيا المعلومات جيمي سكوت.
لقد أصيب بإصابة دائمة في الدماغ بعد جلطة دموية ونزيف في الدماغ بعد حصوله على اللقاح في نيسان 2021. ولم يتمكن من العمل منذ ذلك الحين.
وهذه واحدة من 51 قضية مرفوعة حاليًا في المحكمة العليا تطالب بتعويضات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني.
وفيما يتعلق بالكشف، قالت كيت سكوت، زوجة السيد سكوت: "آمل أن يعني قبولهم أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة عاجلاً وليس آجلاً... نحن بحاجة إلى اعتذار وتعويض عادل لعائلتنا والعائلات الأخرى التي تأثرت. لدينا الحقيقة إلى جانبنا، ونحن لن نستسلم."
وقالت AstraZeneca في بيان: "تعاطفنا مع أي شخص فقد أحباءه أو أبلغ عن مشاكل صحية."
"إن سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى، ولدى السلطات التنظيمية معايير واضحة وصارمة لضمان الاستخدام الآمن لجميع الأدوية، بما في ذلك اللقاحات.
"من خلال مجموعة الأدلة في التجارب السريرية وبيانات العالم الحقيقي، ثبت باستمرار أن لقاح أسترازينيكا-أكسفورد يتمتع بملف أمان مقبول، ويصرح المنظمون في كل أنحاء العالم باستمرار أن فوائد التطعيم تفوق المخاطر الجانبية المحتملة النادرة للغاية. "
ةتمثل المستندات الجديدة المقدمة إلى المحكمة تغييرًا في اللغة عن التقديمات السابقة لشركة AstraZeneca المقدمة في العام الفائت، عندما ادعت أن TSS لا يمكن أن يكون سببه حقنتها "على مستوى عام".
ويضيف تقريرها الجديد أيضًا أن السبب الذي يجعل بعض الأشخاص يعانون من TSS من لقاح AstraZeneca غير معروف ويمكن أن يحدث أيضًا لدى أشخاص مستقلين عن أي لقاح.
وهي تدعي أن: "السببية في أي حالة فردية ستكون مسألة أدلة الخبراء".
وتنفي AstraZeneca أن تقديمها الجديد يمثل انعطافًا عن الاعتراف بأن حقنتها يمكن أن تسبب TTS في وثائق المحكمة.
ويرفع المحامون الذين يمثلون الضحايا وأسرهم دعوى قضائية ضد شركة AstraZeneca بموجب قانون حماية المستهلك لعام 1987.
ويجادلون بأن اللقاح كان "منتجًا معيبًا" ولم يكن "آمنًا كما يحق للمستهلكين عمومًا أن يتوقعوه". ونفت شركة AstraZeneca بشدة هذه الادعاءات.
وحدد مسؤولو الصحة لأول مرة حالات VITT المرتبطة بجرعة AstraZeneca في أوروبا في وقت مبكر من آذار 2021، بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من نشر اللقاح لأول مرة في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، لم تصبح الأدلة واضحة بدرجة كافية حتى نيسان من ذلك العام، بحيث بدأ تقييد اللقاح.