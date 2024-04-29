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مراقبة العصافير تحسّن الصحة النفسية أكثر من النزهة في الطبيعة... هذا ما كشفته آخر الدراسات!
صحة وتغذية
2024-04-29 | 09:38
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مراقبة العصافير تحسّن الصحة النفسية أكثر من النزهة في الطبيعة... هذا ما كشفته آخر الدراسات!
مراقبة العصافير تحسّن الصحة النفسية أكثر من النزهة في الطبيعة... هذا ما كشفته آخر الدراسات!
أشارت دراسة إلى أن مشاهدة العصافير لمدة 30 دقيقة فقط في الأسبوع قد تنعكس بطريقة إيجابية على الصحة النفسية بشكل ملحوظ، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تم تعيينهم بشكل عشوائي ضمن مجموعة مراقبة الطيور شهدوا تحسنا كبيرا في مستوى رفاهيتهم مقارنة بأولئك الذين تم تعيينهم ضمن مجموعة السير في الطبيعة.
وقال أكاديميو جامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن النتائج دعمت "العلاقة السببية بين مراقبة الطيور والصحة العقلية والرفاهية، ودعمت الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن تأمّل الطيور قد يكون لديه تأثيرًا أكبر من عناصر الطبيعة الأخرى على الأشخاص.
وتمت مراقبة صحة المتطوعين العقلية ومستويات القلق لديهم قبل وبعد التجربة التي استمرت خمسة أسابيع باستخدام المسوحات النفسية، وبعد أسابيع عدة تم تكرار التجربة، مع توزيع المشاركين بالشكل نفسه مرة أخرى بشكل عشوائي على إحدى المجموعات الثلاث.
ووجد الباحثون أن مراقبة الطيور ارتبطت بزيادة متوسط الرفاهية 12.1 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 8.5 في المئة للمتنزهين في الطبيعة.
كما انخفضت مستويات التوتر لدى مراقبي الطيور بنسبة 13.7 في المئة، في حين شهدت مجموعة السير في الطبيعة انخفاضًا أقل بنسبة 6.9 في المئة.
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