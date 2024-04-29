في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!

في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!







تحدث أندرو وايلي، وهو رجل أصم، عن خدمة الأطباء السيئة في أحد المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وزار وايلي طبيباً في مستشفى "كينت وكانتربري" الّذي اعتبر أنه كان يتوسل لإجراء عملية لإزالة إحدى خصيتيه.



ولم يكن وايلي على علم بمخاطر هذه العملية الجراحية حتى زار جراحاً آخراً هذا الشهر برفقة مترجم له.



وقال وايلي: "كنت أحاول قراءة شفاه الطبيبين الموجودين معي في الغرفة كما كنت أحاول أيضاً شرح مقدار الألم الذي كنت أشعر به".



وسأل وايلي أحدهما عما إذا كانت عملية إزالة الخصية هي أسهل إجراء، فردّ أحدهما على سؤاله بإيجاب وحدد له موعد لإجراء العملية من دون الخوض في أي تفاصيل أخرى".



كما تم إبلاغ وايلي لدى عودته إلى المستشفى بمخاطر إجراء العملية المذكورة والذي قال: " كان الأمر مجرد نقص في التواصل، إذ قال الطبيب إنني كنت أتوسل لإزالة الخصية ولم يشرح لي المخاطر والمضاعفات".



وقالت كبيرة مسؤولي التمريض في المستشفى سارة هايز إنه "نأسف بشدة لأن السيد وايلي واجه مثل هذه الصعوبة في موعده"، وتابعت: "نحن ملتزمون بضمان التواصل الفعّال مع مرضانا وتجربة السيد وايلي كانت أقل من المستوى الذي توقعناه".