الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!

صحة وتغذية
2024-04-29 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!

في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!

تحدث أندرو وايلي، وهو رجل أصم، عن خدمة الأطباء السيئة في أحد المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وزار وايلي طبيباً في مستشفى "كينت وكانتربري" الّذي اعتبر أنه كان يتوسل لإجراء عملية لإزالة إحدى خصيتيه.

ولم يكن وايلي على علم بمخاطر هذه العملية الجراحية حتى زار جراحاً آخراً هذا الشهر برفقة مترجم له.

وقال وايلي: "كنت أحاول قراءة شفاه الطبيبين الموجودين معي في الغرفة كما كنت أحاول أيضاً شرح مقدار الألم الذي كنت أشعر به".

وسأل وايلي أحدهما عما إذا كانت عملية إزالة الخصية هي أسهل إجراء، فردّ أحدهما على سؤاله بإيجاب وحدد له موعد لإجراء العملية من دون الخوض في أي تفاصيل أخرى".

كما تم إبلاغ وايلي لدى عودته إلى المستشفى بمخاطر إجراء العملية المذكورة والذي قال: " كان الأمر مجرد نقص في التواصل، إذ قال الطبيب إنني كنت أتوسل لإزالة الخصية ولم يشرح لي المخاطر والمضاعفات".

وقالت كبيرة مسؤولي التمريض في المستشفى سارة هايز إنه "نأسف بشدة لأن السيد وايلي واجه مثل هذه الصعوبة في موعده"، وتابعت: "نحن ملتزمون بضمان التواصل الفعّال مع مرضانا وتجربة السيد وايلي كانت أقل من المستوى الذي توقعناه".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

منوعات

بريطانيا...

إنقاذ

عملية

جراحية

خطيرة

للغاية!

LBCI التالي
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
هل يقلل تدخين السجائر الالكترونية فرص الحمل لدى النساء؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-24

ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-04-14

سوناك: بريطانيا شاركت في عملية التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-14

سوناك: بريطانيا شاركت في عملية التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل

LBCI
منوعات
2024-04-01

لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:38

مراقبة العصافير تحسّن الصحة النفسية أكثر من النزهة في الطبيعة... هذا ما كشفته آخر الدراسات!

LBCI
صحة وتغذية
09:27

أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟

LBCI
صحة وتغذية
06:36

حققت حلمها الوحيد... امرأة تكشف سر تخلّصها من الوزن الزائد بعد فقدان شغفها في ممارسة الرياضة

LBCI
صحة وتغذية
05:53

أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:36

الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: حان الوقت للأفعال ونتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارات أخلاقية

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-17

فيديو صادم يُظهر تأثير التدخين على الرئتين: من الزهري إلى الأسود وهذه المخاطر (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-04-21

نتانياهو يتوعد بزيادة الضغط العسكريّ على حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-09

فاتورة الكهرباء تنخفض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة

LBCI
أخبار دولية
06:35

بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"

LBCI
أخبار لبنان
05:25

فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل

LBCI
أخبار دولية
04:43

اجتماع مشترك أميركي خليجي

LBCI
أخبار دولية
15:52

زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي

LBCI
رياضة
13:53

نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية

LBCI
رياضة
13:49

باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:16

هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:16

رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال

LBCI
منوعات
12:46

"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!

LBCI
أمن وقضاء
15:05

في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن

LBCI
فنّ
03:55

فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)

LBCI
فنّ
13:27

قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار

LBCI
خبر عاجل
02:27

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More