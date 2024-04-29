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دراسة جديدة تكشف حقيقة صادمة... هل من علاقة بين ضجيج حركة المرور وأمراض القلب والدماغ المميتة؟!
صحة وتغذية
2024-04-29 | 13:50
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دراسة جديدة تكشف حقيقة صادمة... هل من علاقة بين ضجيج حركة المرور وأمراض القلب والدماغ المميتة؟!
ترتبط الضوضاء المرورية بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية، وفقًا لخبراء الضوضاء من المعهد الدنماركي للسرطان، والمعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة في سويسرا، وكلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، وقسم أمراض القلب في جامعة ماينز، المركز الطبي في ألمانيا.
وأمراض القلب والأوعية الدموية هي مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وأوضحت عيادة كليفلاند أن الأمراض الدماغية الوعائية هي مجموعة من الحالات التي تؤثر على تدفق الدم إلى دماغك مثل السكتة الدماغية ونزيف الدماغ وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ ومرض الشريان السباتي. وقال الباحثون في الدراسة إن ضجيج حركة المرور ينبغي اعتباره خطرا حقيقيا لكلا الحالتين، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ونشرت النتائج التي توصلوا إليها الأسبوع الفائت في مجلة أبحاث الدورة الدموية التابعة لجمعية القلب الأميركية.
"مع تزايد نسبة السكان الذين يتعرضون لضوضاء مرورية ضارة حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد، فإن جهود مكافحة الضوضاء وقوانين الحد من الضوضاء لها أهمية كبيرة للصحة العامة في المستقبل،" وفق ما قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور توماس مونزيل، كبير الباحثين ووالبروفيسور في المركز الطبي بجامعة ماينز في بيان صحفي.
وأضافا: "من المهم أيضًا بالنسبة لنا أن يتم التعرف أخيرًا على ضجيج حركة المرور كعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الأدلة القوية."
إن ضجيج حركة المرور، الذي يُعرف بأنه ضجيج السيارات أو القطارات أو الطائرات، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومعدلات الوفاة. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1.6 مليون سنة من الحياة تُفقد كل عام في أوروبا الغربية بسبب ضجيج حركة المرور.
وقال الباحثون إن ضجيج حركة المرور أثناء الليل ضار بشكل خاص، لأنه يوقظ الناس، وبالتالي يمنحهم نوما سيئا.
ويؤدي النوم المتقطع إلى زيادة هرمونات التوتر والإجهاد التأكسدي على الدماغ والأوعية الدموية في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم. ويتم تعريف الجذور الحرة بأنها "ذرات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، وتسبب المرض والشيخوخة"، وفقا لما ذكره موقع ميديكال نيوز توداي.
ويمكن أن يؤدي فقدان النوم بسبب ضجيج حركة المرور إلى زيادة الالتهاب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الأوعية الدموية، وكلها يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.
وشارك مؤلفو الدراسة نظرة عامة من الدراسات السريرية السابقة لإظهار تأثير ضوضاء المرور على عامة الناس. ووجدت دراسة حديثة عن ضجيج حركة المرور أنه مقابل كل 10 ديسيبل من الصوت، يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب بنسبة 3.2٪.
وقال المؤلفون إن ضوضاء المرور يمكن أن تؤثر على التغيرات في جينات الناس وتؤدي إلى المرض.
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