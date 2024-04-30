من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟

من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟



يعاني معظم الناس عادةً من السعال المزعج سواء كان بسبب نزلة برد أو حساسية، إلا أنه يعتبر بمثابة مجرد رد فعل طبيعي لتنظيف مجرى الهواء من المخاط والمهيجات مثل الغبار أو الدخان.



وحذّر الأطباء، بحسب صحيفة " وحذّر الأطباء، بحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، من عدّة علامات قد تدّل على الإصابة بسرطان الرئة في حال تزامن السعال مع خروج كمية من الدماء أو في حال الشعور بانقطاع النفس أثناء القيام بأشياء بسيطة.



وتحدثت الطبيبة العامة البريطانية هانا باتيل عن السعال الجاف الذي يُصيب الأشخاص عادةً أثناء نزلة البرد أو العدوى الفيروسية.



وأوضحت باتيل أن السعال الجاف "قد يكون ناجماً أيضاً عن الحساسية والربو أو حتى عند ارتجاع حمض المعدة".



وذكرت باتيل أيضاً السعال الرطب والذي يحدث عادةً بسبب الإفراط في إنتاج البلغم، ونصحت الأشخاص الذين يعانون منه بالنوم مع رفع الرأس.



وأضافت باتيل نقلاً عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن "شرب الكثير من الماء قد يساعد في تخفيف المخاط وتسهيل السعال".



وقالت باتيل إنه يتوجب على الأشخاص زيارة الطبيب في حال استمر السعال لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، مشيرةَ إلى أنه قد يدّل على الإصابة بحالات مرضية خطيرة مثل سرطان الرئة، وأمراض القلب، والسل.



وبدورها أضافت خبيرة التنفس الطبيبة إيمي برامي أن "السعال المزمن الذي يترافق مع فقدان الوزن، والتعرق الليلي، والدماء، يدّل على الإصابة بسرطان الرئة التي تحتاج إلى فحص طبي عاجل".