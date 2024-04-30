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بعد إصابة إحدى صانعات المحتوى بمضاعفات خطيرة... طبيب يحذّر من مخاطر النودلز الكورية!
صحة وتغذية
2024-04-30 | 10:15
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بعد إصابة إحدى صانعات المحتوى بمضاعفات خطيرة... طبيب يحذّر من مخاطر النودلز الكورية!
بعد إصابة إحدى صانعات المحتوى بمضاعفات خطيرة... طبيب يحذّر من مخاطر النودلز الكورية!
حذر طبيب المسالك البولية الدكتور "ديفيد شوسترمان" من مخاطر النودلز الكورية، إذ تحتوي على ما يصل إلى نصف الكمية اليومية الموصى بها من الملح ضمن وجبة واحدة.
وفي التفاصيل، أتى هذا التحذير بعد أن كشفت صانعة المحتوى "لوسي مراد"، في مقطع حديث لها عبر منصة تيك توك، أنها عانت من المضاعفات بعد تناول النودلز الكورية كل أسبوع لمدة ستة أشهر.
وبدأت أعراضها بعد شعورها بآلام في الظهر ولاحظت مراد ذات مرة وجود دم في بولها.
وفي هذا السياق، تحتوي النودلز الكورية على مستويات عالية من الملح وتلحق الضرر بالأعضاء وتسبب الالتهابات خصوصا في الكلى، وبحال لم يتم علاجها قد تنتشر العدوى إلى مجرى الدم، وهذا ما يُسمى بتسمم الدم.
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