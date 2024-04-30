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تشعر "كأنها أميرة"... شابة تزيل ورماً امتدّ من عنقها إلى أسفل جسدها: لن تصدقوا التحول المذهل (صور)

صحة وتغذية
2024-04-30 | 10:43
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تشعر &quot;كأنها أميرة&quot;... شابة تزيل ورماً امتدّ من عنقها إلى أسفل جسدها: لن تصدقوا التحول المذهل (صور)
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تشعر "كأنها أميرة"... شابة تزيل ورماً امتدّ من عنقها إلى أسفل جسدها: لن تصدقوا التحول المذهل (صور)

تظهر مقاطع فيديو تحول مذهل لامرأة تعاني من مرض وراثي نادر أدى إلى نمو ورم ضخم من رقبتها إلى ظهرها.

ووفق موقع "ذا صن"، شعرت ألكسندرا، 30 عامًا، من غوبينغن، ألمانيا، "كأنها أميرة" بعد إزالة النمو الضخم.

وفي التفاصيل، بدأت الكتلة بحجم "جوز الهند" على ظهر عنقها في المدرسة الابتدائية، ثم نمت تدريجياً إلى حجم "بطيخة".

وكان الورم يشكل مقدارًا يقارب نصف طولها وكان يشكل 20 في المئة من وزن جسمها، مما جعلها تشعر بأنها تحمل "حقيبة ظهر" على عنقها.

رغم حميدته، جعل الورم من الصعب على ألكسندرا التحرك والتلبس والعيش حياة طبيعية. وكانت مضطرة عند التحرك إلى ارتداء حزام لتحمل وزنه.

وتعاني ألكسندرا من حالة نادرة تسمى النيوروفيبروماتوز 1، التي تسبب تكون أورام حميدة على الأنسجة العصبية.

تجدر الإشارة إلى أن ألكسندرا عادت أمالها عندما تواصلت مع الدكتور ريان أوزبورن، جراح الأورام الرأس والعنق في لوس أنجلوس بأميركا، الّذي أكّد أنه "لم يرَ شيئاً كهذا من قبل".

وللحد من فقدان الدم، قرر الفريق تعليق الورم فوق طاولة العمليات، ولف الشريط الجراحي حول الورم لـ "ضغط بعض الدم الخارج".

وتمكن الفريق من تقليل فقدان الدم وإزالة النمو بالكامل خلال ست ساعات من الجراحة.

والجدير بالذكر أن ألكسندرا تحمل الآن ندبة تمتد من عنقها إلى عظم الترقوة.

 

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