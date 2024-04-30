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تأثير خطير لحساسية النبيذ على الجهاز التنفسي... هذا ما أكده الأطباء!
صحة وتغذية
2024-04-30 | 13:19
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تأثير خطير لحساسية النبيذ على الجهاز التنفسي... هذا ما أكده الأطباء!
تأثير خطير لحساسية النبيذ على الجهاز التنفسي... هذا ما أكده الأطباء!
كشفت سيّدة عانت من مرض الربو لمدة طويلة عن شعورها بعوارض خفيفة للمرض بعد توقفها عن شرب النبيذ منذ أكثر من شهر، وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
وربطت السيّدة هذين الأمرين بعد عثورها على معلومات تفيد أن النبيذ يحتوي على مادة الكبريت الكيميائية التي تمنع نمو البكتيريا فيه، والتي قد تزيد من أعراض الربو بشكل كبير.
وأوضح أخصائي الربو الطبيب أندرو ويتامور أن "الربو هو حالة رئوية ناجمة عن التهاب المسالك الهوائية، ويمكنها أن تنجم أيضاً عن عدد من الأشياء مثل حبوب اللقاح والتلوث والفيروسات".
وتابع: "هناك محفزات أخرى، بما في ذلك شعر الكلاب والقطط، وممارسة الرياضة، والدخان والكبريت والهستامين في الكحول"، مضيفاً أن "الوعي بتسبب الكبريت الموجود في الكحول في الإصابة بالربو منخفض للغاية ".
وبدوره، أشار أخصائي الربو والحساسية البروفيسور ستيفن هولجيت إلى أن "مادة الكبريت الموجودة في النبيذ هي من بين المحفزات المقبولة لأعراض مرض الربو".
وأفاد واحد من كل ثلاثة من أصل 366 مصابًا بالربو والذين شاركوا في دراسة أجريت عام 2000 في معهد أبحاث الربو والحساسية في بيرث غرب أستراليا، أن النبيذ كان السبب الأكثر شيوعاً لزيادة نوبات الربو لديهم.
وقالت الممرضة المتخصصة في الحساسية مارغريت كيلمان إن "هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن حساسية الكبريت في السنوات الأخيرة".
وتابعت: "يعاني حوالي 2 في المئة من السكان الطبيعيين من حساسية الكبريت، إلا أن حوالي 15 في المئة من المصابين بالربو يجدون أن الكبريت يتسبب بشعورهم بضيق في المجرى الهوائي لديهم".
ويعتقد ويتامور وكيلمان أنه يجب على الشركات المصنعة وضع علامات تحذيرية على زجاجات النبيذ تقول إنه بإمكان مادة الكبريت التأثير بشكل سلبي على التنفس.
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لحساسية
النبيذ
الجهاز
التنفسي...
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