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اختبار بسيط يكشف عن اضطراب الشخصية النرجسية... هذا ما قاله خبير علاقات!
صحة وتغذية
2024-05-01 | 06:03
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اختبار بسيط يكشف عن اضطراب الشخصية النرجسية... هذا ما قاله خبير علاقات!
اختبار بسيط يكشف عن اضطراب الشخصية النرجسية... خبير علاقات يكشف التفاصيل!
لفت خبير العلاقات العاطفية جيمي نولز إلى وجود "طريقة سهلة" للكشف عن اضطراب الشخصية النرجسية، وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
وقال جيمي: " أنت لست نرجسيًا إذا كنت على استعداد لسؤال شريكك عن شعوره أثناء وجوده معك".
وأدرج جيمي مجموعة أخرى من الأسئلة التي تعتبر عادية أيضاً مثل "هل تشعر أنني أحترم حدود الناس؟ أو هل أهمل باستمرار مشاعر الآخرين واحتياجاتهم؟".
وأشار جيمي إلى أنه "في حال اهتمامك حقاً بالحصول على الإجابات فأنت بعيد كل البعد عن النرجسية".
وأضاف جيمي أن "90 في المئة من الأشخاص الذين يطرحون هذه الأسئلة لديهم شركاء يهملونهم ويطردونهم".
وكشف جيمي أنه بإمكان الشخص النرجسي أن يتغير، مشيراً إلى أن "الأمر يعتمد على إمكانية رؤيته لطريقة سير الأمور".
وقال جيمي إن الجزء الأصعب في مواعدة شخص نرجسي هو اتخاذ قرار الانفصال عنه، مضيفاً: " الطريقة الوحيدة لإنقاذ هذه العلاقة هي إظهار استعدادكم للإنسحاب منها في أي وقت".
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اضطراب
الشخصية
النرجسية...
علاقات!
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