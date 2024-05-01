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طريقة بسيطة قد تجعلك أكثر إنتاجية... اتبعها الآن!

صحة وتغذية
2024-05-01 | 12:57
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طريقة بسيطة قد تجعلك أكثر إنتاجية... اتبعها الآن!
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طريقة بسيطة قد تجعلك أكثر إنتاجية... اتبعها الآن!

طريقة بسيطة قد تجعلك أكثر إنتاجية... اتبعها الآن!

كشفت المدربة والمتحدثة التحفيزية ميل روبينز عن طريقة بسيطة قد تساهم في زيادة إنتاجية الأشخاص، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وأوصت روبينز باعتماد "قاعدة الثواني الخمس" عند الشعور بالقلق أو الكسل أو حتى التشتت، مشيرةً إلى ضرورة بدء العد التنازلي من الرقم 5 والبدء بالعمل مباشرةً بعد الوصول إلى الرقم واحد.

وتابعت: "تعمل هذه القاعدة على مفاجأة عقلك وحثه على التصرف بسرعة والعمل لصالحك".

وقالت روبينز إن القاعدة المذكورة "تسمح لك بالسيطرة على أفكارك واستعادة ثقتك بنفسك ومحاربة مخاوفك".

ونصحت روبينز أيضاً باستخدام القاعدة نفسها بعد الاستيقاظ من النوم، ما يسمح للعقل بالعمل بشكل أسرع وأفضل. 

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