أخطاء شائعة تؤدي إلى اصفرار الأسنان... تجنبوها الآن!

أخطاء شائعة تؤدي إلى اصفرار الأسنان... تجنبوها الآن!

كشف طبيب الأسنان فيراخ حميد عن الأخطاء الشائعة التي تجعل المرضى يعانون من اصفرار الأسنان، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وقال حميد إن تطبيق معجون الأسنان مباشرةً من دون تبليل الفرشاة بالماء هو السبب الرئيسي لاصفرار الأسنان.



كما حذّر حميد من تنظيف الأسنان مباشرةً بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية مثل الطماطم وعصير البرتقال، مضيفاً أنها قد تدمر مينا الأسنان.



وتابع: "تبليل الفرشاة بالماء يجعلها طرية ما يساعد على تجنب أي تهيّج أو ضرر أثناء عملية التنظيف".



ومن جهته، أشار طبيب الأسنان مايكل فورمينيوس إلى أن تبليل الفرشاة بالماء يؤدي إلى تليين شعيراتها بشكل كبير ما يجعلها أقل فعالية ضد البلاك الذي يتجمع عادةً حول الأسنان.