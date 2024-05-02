عنصر غذائي شائع قد يساهم في علاج مرض السرطان... هل تحصلون على كميات كافية منه؟

عنصر غذائي شائع قد يساهم في علاج مرض السرطان... هل تحصلون على كميات كافية منه؟

وجدت دراسة حديثة أجراها علماء من بريطانيا أن أحد العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك قد تساهم في تعزيز المناعة ضد مرض السرطان، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.



ووجد العلماء أن الفيتامين D يعزز مناعة الأشخاص ضد المرض المذكور، إذ يساهم في إنتاج بكتيريا Bacteroides Fragilis في الأمعاء لهذه الغاية.



ولم توضح نتائج الدراسة سبب قدرة البكتيريا المذكورة على تعزيز المناعة، إلا أن الدراسة سلطت الضوء على الوعود بالعثور على علاجات جديدة لمرض السرطان.



وقال رئيس مختبر علم الأحياء المناعي في معهد "كريك" الواقع في لندن كايتانو ريس إي سوزا إنه "يمكن للفيتامين D تنظيم ميكروبيوم الأمعاء وهذا أمر هام للغاية لعلاج السرطان لدى البشر".



وتابع: " نحن بحاجة إلى المزيد من العمل قبل أن نتمكن من القول بشكل قاطع أن الفيتامين D له فوائد للوقاية من السرطان أو علاجه".













