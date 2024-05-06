ذهان ما بعد الولادة... أم تكشف الواقع المرير: "حاولت قتل زوجي وطفلتي!"

كشفت إحدى الأمهات كيف حاولت قتل زوجها وطفلتها بعد إصابتها بالهلوسة.

وفي التفاصيل، عانت لورا (35 عامًا) من تشيسترفيلد، ديربيشاير ببريطانيا، من "ذهان ما بعد الولادة"، وقالت إنها شعرت أن "الطريقة الوحيدة لتكون مع عائلتها" هي التخلص منهم.

ولم تكن مديرة المكتب تعاني في السابق من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية ولكن تم تشخيصها بذلك بعد أسبوعين من ولادة ابنتها أوليفيا.

ووفق موقع "ذا صن" البريطاني، بدأت لورا تشعر "وكأن شخصًا ما كان يحاول أن يقتلنا" وكادت أن تصطدم بالسيارة أثناء قيادتها إلى منزل صديقتها بعد أن ظلت مستيقظة لمدة 40 ساعة.و

قالت: "أول هلوسة أصابتني هي تعرض أوليفيا للتحرش والرمي. رأيت الكثير من تلك الأحلام ووصلت إلى النقطة التي لم أرغب فيها في الذهاب إلى السرير".

وتابعت: "ما زلت أشعر بالذنب، على الرغم من أنني لم أكن أنا، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بشكل مختلف. أنا مدين لهما بحياتي".

والجدير بالذكر أن ذهان ما بعد الولادة هو مرض عقلي خطير يصيب حوالي 1 من كل 1000 أم.

وفي حين أنه من الشائع تجربة "اكتئاب ما بعد الولادة"، فإن ذهان ما بعد الولادة مختلف ويجب علاجه كحالة طبية طارئة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وعادةً ما تظهر أعراض مثل الهلوسة والأوهام والهوس وانخفاض الحالة المزاجية والشعور بالارتباك الشديد خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.