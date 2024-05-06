هل تجعل مشاهدة الرياضة الإنسان أكثر سعادة؟

اكتشف العلماء أن مشاهدة الرياضة تجعل الإنسان أكثر سعادة.

ووفق موقع "ذا صن" البريطاني، يعتقد الباحثون أن كون الإنسان متفرجًا يفرز هرمونات الشعور بالسعادة في الدماغ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يشاهدون مباريات بانتظام.

وتجلب الألعاب الرياضية التي تضم حشودًا كبيرة، مثل كرة القدم والرغبي، أكبر قدر من الفرح، كما أن الرياضة "تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع".

وكشف البروفيسور شينتارو ساتو، من جامعة واسيدا باليابان، أن تأثير هذا الأمر على المدى الطويل هو أن "هياكل الدماغ تتغير حتى يتمكن الناس من الشعور برفاهية أكبر بسهولة أكبر".

ووجدت دراسته التي شملت أكثر من 20 ألف شخص أن صحة مشجعي الرياضة العقلية أعلى من أولئك الذين لم يشاهدوها.

وكشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي بعد ذلك أن "مركز المكافأة" في الدماغ أصبح نشطًا للغاية أثناء مشاهدة الأشخاص لمقاطع الرياضة.

وأظهر هذا أن اللعبة كانت بمثابة محفز كيميائي لمشاعر الفرح.

ولاحظ البروفيسور ساتو أن بنية أدمغة مشجعي الرياضة بدأت تتغير بمرور الوقت، لذلك كان هناك المزيد من الإشارات الكهربائية في المناطق المرتبطة بالمشاعر الإيجابية.

وكتب في مجلة Sports Management Review: "يمكن تفسير الزيادة في نشاط الدماغ في دوائر المكافأة على أنها مشاعر السعادة أو المتعة".

وأضاف: "تعطي هذه النتائج فكرة مهمة عن أن مشاهدة الرياضة الشعبية يمكن أن تحسن رفاهية الإنسان".