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ما هو تأثير العلاقة الجنسية على صحة البشرة؟... إليكم هذه المعلومات المهمة
صحة وتغذية
2024-05-09 | 07:45
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ما هو تأثير العلاقة الجنسية على صحة البشرة؟... إليكم هذه المعلومات المهمة
ما هو تأثير العلاقة الجنسية على صحة البشرة؟... إليكم هذه المعلومات المهمة
اكتشف خبراء أن العلاقة الجنسية تستطيع أن تمنح بشرة مذهلة للأشخاص، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم وتقليل التوتر، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أوضحت خبيرة في العلاقات الجنسية، الدكتورة إميلي مورس، أن العلاقة الجنسية ترفع منسوب الاستروجين في الجسم، ما يساعد في الحفاظ على الكولاجين والبروتين الهيكلي الذي يحافظ على نضارة البشرة.
وأضافت الدكتورة مورس أن ممارسة الجنس بشكل عام، حتى من دون الوصول إلى النشوة الجنسية، يمكن أن يعزز الدورة الدموية في الجسم عن طريق "حمل خلايا الدم نحو كل مكان، بما في ذلك الوجه"، كما أن هذه الزيادة في الأوكسجين يمكن أن تحفز إنتاج الكولاجين.
ووافق أطباء الجلد على هذه التفسيرات، إذ قالت الدكتورة "جيسي تشيونغ"، إن إفراز هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى يمكن أن يساعد في تقوية الجلد.
وشرحت الدكتورة والمعالجة الجنسية وخبيرة الصحة، "كارلي بلاو"، أن ممارسة العلاقة الجنسية ستعزز أيضًا هرمون الأوكسيتوسين الذي يلعب دورًا في منع شيخوخة الجلد والتجاعيد.
وبما أن العلاقة الجنسية تساهم في تخفيف التوتر لدى الأشخاص، إلا أنها تخفف من آثاره الجانبية السلبية في الجسم، مثل ظهور حبّ الشباب.
كما أن الوصول إلى النشوة الجنسية يمكن أن يؤدي إلى نوم عميق، وليس من الضروري أن تُمارس العلاقة الجنسية بوتيرة يومية لملاحظة هذه النتائج.
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