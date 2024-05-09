منها الدجاج المقلي... هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة

توصل علماء إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة مثل قطع الدجاج المقلية والنقانق يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

ووفق موقع "إكسبرس" البريطاني، تتبعت دراسة أجرتها جامعة هافارد لمدة 30 عامًا أكثر من 114 ألف بالغ للنظر في العواقب طويلة المدى للأنظمة الغذائية الحديثة.

ووجدت أن أعلى المخاطر ارتبطت باللحوم مثل لحم الخنزير والنقانق، حيث كان المستهلكون أكثر عرضة للوفاة بنسبة 13 في المئة على مدى 34 عاما.

كما كان أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالمشروبات السكرية والمحلاة صناعيًا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 9 في المئة.

وفي الوقت نفسه، تبين أن الأشخاص الذين يتناولون السلع المعلبة والوجبات الخفيفة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 4 في المئة. ومن المعروف أن هذه الأطعمة لها علاقة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وسرطان الأمعاء.

وكانت الدراسة واحدة من الدراسات القليلة التي تتبعت مثل هذه الفترة الطويلة من الزمن وفحص إجمالي الوفيات للأشخاص المشاركين.

كما بحثت في تأثير مختلف الأطعمة فائقة المعالجة.

ووجدت الدراسة أن حلويات الألبان مثل كعكة الجبن والجبن الفرنسي شهدت زيادة بنسبة 6 في المئة في الوفيات، في حين زاد الخبز وحبوب الإفطار من احتمالية الوفاة بنسبة 4 في المئة.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة المشروبات الغازية والحبوب السكرية والمنتجات القابلة للأكل أو التسخين، لأنها غالبا ما تحتوي على الملونات والمستحلبات والمنكهات والمواد المضافة.

وغالبًا ما تكون غنية بالطاقة والسكر المضاف والدهون المشبعة والملح، ولكنها تفتقر إلى الفيتامينات والألياف.