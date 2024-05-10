دراسة صادمة... إليكم التأثيرات الخطيرة للملح على الجهاز الهضمي وعلاقته بالسرطان

دراسة صادمة... إليكم التأثيرات الخطيرة للملح على الجهاز الهضمي وعلاقته بالسرطان

اكتشف خبراء التغذية في مركز الصحة العامة في جامعة فيينا أن الأشخاص الذين أضافوا كميات كبيرة من الملح إلى معظم وجباتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 41 في المئة مقارنة بأولئك الذين استخدموا كميات ضئيلة منه، وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وربطت دراسة أخرى في الصين واليابان وكوريا بين النظام الغذائي الغني بالملح وسرطان المعدة، لكنها تعتبر الأولى من نوعها التي أظهرت الارتباط المذكور.

كما أشارت الدراسة السابقة إلى أن تناول الملح بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تآكل طبقة المعدة الواقية وتلف الأنسجة ما يؤدي إلى الإصابة بطفرات سرطانية.



وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة سلمى كرونشتاينر جيسيفيتش إن "دراستنا أظهرت العلاقة بين تكرار إضافة الملح وسرطان المعدة في الدول الغربية أيضًا".



ومن جهتهم، كتب الباحثون أن إضافة كميات قليلة من الملح إلى الوجبات ليس أمراَ ضاراَ، لكن الإفراط في تناوله بشكل مستمر قد يضر الجهاز الهضمي.



كما أكدت جمعية السرطان الأميركية أن التدخين وشرب الكحول باستمرار قد يؤديان إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، وتوّقعت أنه "سيتم تشخيص حوالي 26890 حالة جديدة مصابة بسرطان المعدة في أميركا في عام 2024."



ولفت الباحث في جامعة فيينا البروفيسور تيلمان كون إلى أن السبب وراء إجراء هذه الدراسة هو لزيادة وعي الناس حول مخاطر تناول الملح بكميات كبيرة بالإضافة إلى المساعدة على توفير تدابير للوقاية من سرطان المعدة