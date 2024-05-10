هل يطيل الركض العمر؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

هل يطيل الركض العمر؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات



وجدت دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن الأشخاص الذين يركضون لمسافة ميل في أقل من أربع دقائق قد يزداد معدّل عمرهم خمس سنوات مقارنة بالأشخاص الآخرين.

وقال الباحث في جامعة "ألبرتا" في كندا ستيف فولكس إن "نتائج الدراسة تتعارض مع ما يعتقده العديد من العلماء حالياً حول ممارسة التمارين الرياضية القاسية".

ويعتقد العلماء أن ممارسة التمارين الرياضية القاسية قد يسبب مشاكل في القلب ويؤدي إلى الوفاة المكبرة.

وتابع فولكس: "التمارين هي ضغوط تم تصميم أجسامنا للتعامل معها والنمو بشكل أقوى"، مضيفاً أن "الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية القاسية يحصلون على الفوائد نفسها التي يحصل عليها الأشخاص العاديون".

وأشار فولكس أيضاً إلى بعض الآثار الجانبية التي تسببها التمارين القاسية مثل نقص الأكسجين وتلف أنسجة القلب.

واستشهد فولكس بدراسة أجريت عام 2013 والتي نظرت في كيفية تقدم عمر 17000 شخص دنماركي بعد ممارستهم رياضة الركض بشكل منتظم.

وقال فولكس إن "هذا الأمر يشير إلى احتمال وجود منطقة معتدلة للتمرين وهذا ما يسمى بفرضية التمرين على شكل حرف U، التي تؤكّد أن ممارسة الرياضة بشكل قليل أو كبير قد تؤثر على متوسط عمر الإنسان بشكل سلبي".

كما وجدت دراسة ضخمة أجريت عام 2022 أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية بشكل كبير كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 38 في المئة.

وأكد فولكس أيضاً أن التمارين الرياضية هي نوع من الأدوية، مشيراً إلى أن "إذا كان بإمكانك تحويل التمارين الرياضية إلى حبة دواء، فستكون الدواء الأكثر مبيعًا في السوق".