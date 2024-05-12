ما تأثير خيانة الشريك على علاقاتك العاطفية المستقبلية؟ دراسة حديثة تكشف التفاصيل!

أجرى باحثون من جامعة "كاليفورنيا" الأميركية دراسة حديثة كشفت أن الطرف المظلوم عادةً في العلاقات الغرامية والذي يتعرّض للخيانة باستمرار هو أكثر عرضة للدخول في علاقات غرامية انتقامية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، أطلق الباحثون نفسهم على هذه العلاقة اسم "العلاقة الحميمة الانتقامية"، وأشاروا أيضاً إلى أن "الغضب هو غالباً الدافع وراء دخول الأشخاص في هذا النوع من العلاقات للانتقام من الطرف الآخر".

وقام الباحثون في هذه الدراسة بقياس مستويات الالتزام والعاطفة لدى 2000 رجل وامرأة للمساعدة على قياس تأثيرها على معدّل الخيانة الزوجية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين اكتشفوا خيانة شريكهم لهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 8.72 مرة للدخول في علاقة غرامية انتقامية.

واكتشف الباحثون أيضًا أن مستويات العلاقة الحميمة ليس لها أي تأثير على الخيانة الزوجية، وأشاروا إلى أن "إعطاء الإنسان كل ما يريده لن يمنعه من الخيانة".