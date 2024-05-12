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تجاعيد النوم... إليكم هذه النصائح المذهلة لتجنّب ظهورها!

صحة وتغذية
2024-05-12 | 15:58
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تجاعيد النوم... إليكم هذه النصائح المذهلة لتجنّب ظهورها!
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تجاعيد النوم... إليكم هذه النصائح المذهلة لتجنّب ظهورها!

تجاعيد النوم... إليكم هذه النصائح المذهلة لتجنّب ظهورها!

تظهر تجاعيد النوم عادةً  نتيجة الضغط الكبير الذي يتعرّض له الوجه أثناء النوم على الوسادة، وهي تجاعيد مؤقتة تختفي بعد وقتٍ قصير إلا أنّها قد تتحول إلى تجاعيد دائمة مع التقدم في السّن.

 

وتؤدي العديد من العوامل إلى ظهور هذه التجاعيد مثل التدخين والتعرّض لأشعة الشمس وتعابير الوجه المتكررة مثل الضحك بالإضافة إلى بعض وضعيات النوم الخاطئة مثل النوم على أحد الجانبين.

 

وتتسبب هذه الوضعية بظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الوجه بسبب ضغط الوسادة الكبير والمتكرر. وينصح الخبراء في هذه الحالة بالنوم على الظهر واستخدام غطاء للوسادة مصنوع من الحرير.

 

كما يُنصح أيضاً بإضافة مكملات غذائية مناسبة إلى روتين العناية بالبشرة لتعزيز مرونة الجلد مثل حمض الهيالورونيك الذي يساعد على المحافظة على الكولاجين والإيلاستين في البشرة ما يقلل ظهور التجاعيد.

 

المصدر

 

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صحة وتغذية

النوم...

إليكم

النصائح

المذهلة

لتجنّب

ظهورها!

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