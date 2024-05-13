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ما علاقة تناول الطعام أمام الشاشة والسمنة لدى الأطفال؟
صحة وتغذية
2024-05-13 | 05:37
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ما علاقة تناول الطعام أمام الشاشة والسمنة لدى الأطفال؟
وجدت دراسة أن الأطفال الذين يتناولون الطعام أمام التلفاز أو جهاز iPad هم أكثر عرضة للسمنة.
وقال الخبراء إن الشاشات تشتت انتباه الأطفال عن الشعور بالشبع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تناول المزيد من الطعام، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ونظرت جامعة مينهو في البرتغال في حالة 735 تلميذا صغيرا، ووجدت أن قضاء الوقت أمام الشاشات أثناء تناول الوجبات يزيد من فرصة الخصر الكبير بنسبة 15 في المائة.
وتظهر أرقام المملكة المتحدة أن 91% من الأطفال يمتلكون الآن هاتفًا ذكيًا بحلول سن 11 عامًا، ويقضي الأطفال والمراهقون ما بين ساعتين إلى أربع ساعات عبر الإنترنت يوميًا.
وتقول Ofcom إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا يشاهدون حوالي خمس ساعات من التلفزيون أسبوعيًا.
ويعاني ما يقرب من 40 في المائة من الأطفال من زيادة الوزن أو السمنة عند الانتهاء من المدرسة الابتدائية.
وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة آنا دوارتي، من جامعة مينهو في البرتغال: "عندما يأكل الأطفال ويشاهدون شيئًا ما على التلفزيون أو الهاتف المحمول، فإنهم لا يفهمون متى يحتاجون إلى التوقف عن الأكل أو عندما يشعرون بالشبع".
وأضافت: "إنهم يستمرون في الأكل والأكل لمجرد أن الشاشات تشتت انتباههم، هذا أمر سيء للمجتمع وخطير على الأطفال لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة."
وقال تام فراي، رئيس مؤسسة نمو الطفل: "الوجبات العائلية سرعان ما أصبحت ذكرى بعيدة... من الواضح أن السماح للأطفال بالأكل من دون وعي أثناء التواصل أو الركوع أمام التلفاز يضر بصحتهم."
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