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ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟

صحة وتغذية
2024-05-13 | 06:12
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ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟
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ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟

من المعروف أن الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول 4½ أكواب من الفاكهة يوميًا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال الدكتور ديباك فيفيك، طبيب القلب في أورلاندو هيلث في فلوريدا، لمجلة Parade الأسبوع الفائت، إن الفواكه "توفر فوائد للقلب والأوعية الدموية مثل انخفاض ضغط الدم المرتفع وتقليل تصلب الشرايين".

ونظرًا لأن الفواكه لها قيم غذائية وفوائد صحية مختلفة، يكشف فيفيك وغيره من أطباء القلب عن الأطعمة المفضلة لديهم لتعزيز صحة القلب.

وقال فيفيك إنه يعشق التفاح بشدة لأنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C والبوتاسيوم - كما أنه منخفض نسبة السكر في الدم، لذا فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأضاف أنه يقطع التفاحة إلى شرائح لإعداد السلطة أو يأكلها كاملة كوجبة خفيفة، خاصة قبل ممارسة الرياضة.

وأوضح فيفيك: "أجد أنه يساعد على إعطائي الطاقة اللازمة للعب بالكرة ويمنع أيضًا تشنج العضلات".

وقال الدكتور سوشانت خيري، طبيب القلب في ميثوديست لو بونور للرعاية الصحية في ممفيس بولاية تينيسي، لـ Parade إنه يفضل الموز لأنه غني بالألياف الغذائية وفيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

وأشار خيري إلى أن "الألياف الغذائية تساعد على الهضم، وفيتامين C يعزز جهاز المناعة، وفيتامين B6 مهم لنمو الدماغ والأعصاب".

وقالت الدكتورة جنيفر ميريس، أستاذة أمراض القلب في كلية زوكر للطب في هوفسترا نورثويل في هيمبستيد، إنها تأكل دائمًا الفاكهة - مثل التفاح أو الكمثرى أو الكرز، "أي شيء يحتوي على الألياف" - كما أنها تأكل الفاكهة أيضًا كوجبة خفيفة بعد الظهر لأنها مشبعة وتساعد على الحماية من أمراض القلب.

ولقد ثبت أن الألياف تخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهما من علامات الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

وقال الدكتور ساتجيت بوسري، طبيب القلب في مركز أبر إيست سايد لأمراض القلب في مانهاتن، إن المكسرات غير المملحة والفواكه المجففة هي وجباته الخفيفة المفضلة.

وقال: "الفواكه مثل التوت الأزرق، والتوت، وتوت الأكاي، وتوت الغوجي تحتوي على أعلى مستويات مضادات الأكسدة، والتي تعتبر رائعة لحماية قلبك".

والتوت هو أيضًا الفاكهة التي تتناولها الدكتورة جوي غيلبمان، طبيبة القلب في كلية طب وايل كورنيل، في أغلب الأحيان.

وأشادت بخصائصها المضادة للأكسدة ومحتواها من الألياف.
 

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