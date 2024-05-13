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ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2024-05-13 | 06:15
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ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون فنلنديون أن النساء اللواتي يصلن إلى سنّ اليأس قبل بلوغ عامهنّ الأربعين هنّ أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة بسبب الإصابة بالسرطان.
وقال الباحثون الذين قدّموا نتائج الدراسة في المؤتمر الأوروبي السادس والعشرين للغدد الصماء في ستوكهولم، إن استخدام العلاج بالهرمونات البديلة لأكثر من ستة أشهر يمكنه تقليل جميع أسباب ومخاطر الوفاة بالسرطان بمقدار النصف تقريباً.
وقالت طالبة الدكتوراه في جامعة "أولو" في فنلندا هيلا هاباكوسكي إنه "لم يتّم التعرف جيداً على المخاطر الصحية المختلفة للنساء المصابات بقصور المبيض المبكر، إذ غالباً ما يتم إهمال استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات".
وأضافت: "نأمل في تحسين صحة النساء من خلال زيادة الوعي بالمخاطر بين المتخصصين في الرعاية الصحية والنساء أنفسهن".
كما قارن الباحثون 5817 امرأة فنلندية تم تشخيص إصابتهن بنقاط اهتمام عفوية أو جراحية بين عامي 1988 و2017 مع 22859 امرأة لا يعانين من هذه الحالة.
ويعتقد الفريق الفنلندي أن بحثه يشمل أكبر حجم للعينة ويغطي أطول فترة وهي 30 عاماً.
ويحدث انقطاع الطمث عادةً عندما يتوقف مبيض المرأة عن إطلاق البويضات، ويبدأ جسمها بإنتاج كميات أقل من هرمون الأستروجين والبروجستيرون.
وعلى الرغم من أن معظم النساء يدخلن مرحلة انقطاع الطمث بشكل طبيعي بين العمر 45 و55 عامًا، إلا أن 1 في المئة منهن يعانين من انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض المبكر الذي يؤدي إلى وصولهن إلى سن اليأس قبل عمر الأربعين.
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