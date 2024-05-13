الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

صحة وتغذية
2024-05-13 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بالوفاة المبكرة؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون فنلنديون أن النساء اللواتي يصلن إلى سنّ اليأس قبل بلوغ عامهنّ الأربعين هنّ أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة بسبب الإصابة بالسرطان.

وقال الباحثون الذين قدّموا نتائج الدراسة في المؤتمر الأوروبي السادس والعشرين للغدد الصماء في ستوكهولم، إن استخدام العلاج بالهرمونات البديلة لأكثر من ستة أشهر يمكنه تقليل جميع أسباب ومخاطر الوفاة بالسرطان بمقدار النصف تقريباً.

وقالت طالبة الدكتوراه في جامعة "أولو" في فنلندا هيلا هاباكوسكي إنه "لم يتّم التعرف جيداً على المخاطر الصحية المختلفة للنساء المصابات بقصور المبيض المبكر، إذ غالباً ما يتم إهمال استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات".

وأضافت: "نأمل في تحسين صحة النساء من خلال زيادة الوعي بالمخاطر بين المتخصصين في الرعاية الصحية والنساء أنفسهن".

كما قارن الباحثون 5817 امرأة فنلندية تم تشخيص إصابتهن بنقاط اهتمام عفوية أو جراحية بين عامي 1988 و2017 مع 22859 امرأة لا يعانين من هذه الحالة.

ويعتقد الفريق الفنلندي أن بحثه يشمل أكبر حجم للعينة ويغطي أطول فترة وهي 30 عاماً.

ويحدث انقطاع الطمث عادةً عندما يتوقف مبيض المرأة عن إطلاق البويضات، ويبدأ جسمها بإنتاج كميات أقل من هرمون الأستروجين والبروجستيرون. 

وعلى الرغم من أن معظم النساء يدخلن مرحلة انقطاع الطمث بشكل طبيعي بين العمر 45 و55 عامًا، إلا أن 1 في المئة منهن يعانين من انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض المبكر الذي يؤدي إلى وصولهن إلى سن اليأس قبل عمر الأربعين.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

علاقة

انقطاع

الطمث

المبكر

بالوفاة

المبكرة؟

إليكم

كشفته

الدراسات

LBCI التالي
هل يكشف حال الشعر الوضع الصحي للانسان؟... إليكم هذه المعلومات المفيدة
ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-05-10

هل يطيل الركض العمر؟ إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-17

ما علاقة الدورة الشهرية بالتقويم القمري؟... هذا ما كشفته آخر الدراسات

LBCI
منوعات
2024-04-14

المحامون الجذابون يملكون الاحتمالية الأكبر للفوز بالقضايا... إليكم ما كشفته آخر الدراسات!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-02

الحمل يزيد العمر البيولوجي للمرأة... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
صحة وتغذية
09:18

منها الجبن والزيتون... إليكم بعض الأطعمة الصحيّة المفيدة لصحة الأمعاء: اعتمدوها الآن!

LBCI
صحة وتغذية
07:37

هل يكشف حال الشعر الوضع الصحي للانسان؟... إليكم هذه المعلومات المفيدة

LBCI
صحة وتغذية
06:12

ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-08

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
أخبار لبنان
04:53

ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين نهج يهدف الى شل عملها

LBCI
أخبار دولية
04:25

توقيف 151 شخصاً في أرمينيا خلال احتجاجات على نقل أراضٍ الى أذربيجان

LBCI
فنّ
2024-05-06

هيفاء وهبي في مفاجأة من العيار الثقيل.. أغنية الموسم "يا نحلة" عنوان للتجدّد والتميّز!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين

LBCI
أخبار دولية
05:56

نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب

LBCI
أخبار لبنان
05:51

اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...

LBCI
فنّ
02:49

بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:59

معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين

LBCI
منوعات
12:46

وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!

LBCI
خبر عاجل
01:46

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

LBCI
خبر عاجل
02:13

التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
16:19

احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك

LBCI
منوعات
14:44

وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More