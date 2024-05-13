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هل يكشف حال الشعر الوضع الصحي للانسان؟... إليكم هذه المعلومات المفيدة
صحة وتغذية
2024-05-13 | 07:37
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هل يكشف حال الشعر الوضع الصحي للانسان؟... إليكم هذه المعلومات المفيدة
هل يكشف حال الشعر الوضع الصحي للانسان؟... إليكم هذه المعلومات المفيدة
اقترح خبراء بريطانيون، أن حالة الشعر يمكن أن تكون بمثابة دليل كبير عن واقع صحة الأشخاص، إذ تُعد خلايا الشعر أيضًا ثاني أسرع الخلايا في الجسم. إليكم المعلومات التي قدّمها العلماء.
تساقط كتل من الشعر
قد يكون الأمر مقلقًا عند فقدان كميات كبيرة من الشعر من دون وجود سبب واضح، إذ من الطبيعي أن يفقد ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا، إذ يشير تساقط الشعر المفرط إلى بعض الاضطرابات الداخلية.
والأسباب الأكثر شيوعًا لذلك هي نقص الحديد، فيتامين ب 12 وفيتامين د، واضطرابات الغدة الدرقية بما في ذلك قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية وفقدان الوزن السريع.
ظهور بقع صلعاء في مقدمة الرأس عند الرجال
يميل خط الشعر المتراجع في مقدمة الرأس أو الشعر الخفيف في أعلى الرأس إلى أن يكون علامة على الصلع الذكوري، وغالبًا ما يكون هذا وراثيًا ولكن يمكن أن يتأثر أيضًا بالتغيرات الهرمونية أو التوتر أو بعض الحالات الطبية.
وقد يرتبط تساقط الشعر بهرمون التستوستيرون، كما أن الأعشاب بما في ذلك الـ"بيتا سيتوستيرول" من لحاء الصنوبر وتوت البلميط المنشاري، تُعتبر مكملات غذائية مناسبة.
ظهور بقع صلعاء في أماكن عشوائية في فروة الرأس
قد يكون هذا علامة على داء الثعلبة، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم بصيلات الشعر ويؤدي بدوره إلى تساقط الشعر على شكل بقع.
وعلى الرغم من أن الثعلبة البقعية ليست دائمًا علامة لوجود حالة صحية مرضية، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى هم أكثر عرضة لها، وقد ينجم ذلك أيضا عن فترات التوتر الشديد.
تساقط الشعر وترققه لدى النساء
غالبًا ما تكون التقلبات الهرمونية هي السبب خلف تساقط الشعر لدى النساء، إذ إن الحالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات قد تسبب نوعًا من تساقط الشعر المعروف باسم الثعلبة الأندروجينية.
وقد يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أيضًا في تساقط الشعر الناعم، في حين أن قصور الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر الصلب مع تساقط الشعر بشكل ملحوظ.
شعر مجعد
من غير المرجح أن يدعو الشعر المجعد للقلق وفق منظور الخبراء الصحي، بل هو نتيجة للجفاف والضرر الذي يلحق ببصلة الشعر، والذي يحدث غالبًا بسبب عوامل بيئية مثل الرطوبة أو التصفيف الحراري أو العلاجات الكيميائية.
التقصف والشعر الجاف
بحال كانت أطراف الشعر متقصفة، فقد يؤدي ذلك إلى نمو الأخير بشكل غير صحي، وكلما تركت الأطراف المتقصفة الأطول من دون علاج، كلما أصبحت حالتها أسوأ.
والأطراف المتقصفة والجفاف عادة ما تكون علامات على تلف الشعر بسبب عوامل مثل التصفيف الحراري المفرط، أو الإفراط في المعالجة بالمواد الكيميائية، أو التعرض البيئي.
الحكة أو القشرة في فروة الرأس
إذا كانت فروة الرأس تعاني من الحكة، فإن هذا ما يؤدي إلى تفاقم الأمر وقد يؤدي إلى ظهور القشرة.
ويمكن أن يكون سبب فروة الرأس المتقشرة هو فرط النمو أو الحساسية تجاه خمائر البيتروسبوروم، ونقص الأحماض الدهنية الأساسية، ونقص الفيتامينات A، B2، B3، B6، C، والبيوتين ومعادن اليود، المنغنيز، السيلينيوم أو الزنك.
الشعر الدهني بشكل مفرط
إذا كان الشعر يبدو كبقعة زيتية على الرغم من غسله مؤخرًا، فقد يكون هناك عوامل مختلفة مسؤولة عن ذلك.
ويمكن أن يكون سبب الشحوم المفرطة هو فرط نشاط الغدد الدهنية، تلك الموجودة في بصيلات الشعر، الخلل الهرموني، أو ممارسات العناية بالشعر غير السليمة.
بهتان الشعر
غالبًا ما يشير الشعر الباهت إلى نقص الرطوبة والزيوت الطبيعية، والذي يمكن أن ينجم عن عوامل مثل الإفراط في الغسيل أو التصفيف الحراري أو نقص العناصر الغذائية.
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