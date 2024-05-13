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منها الجبن والزيتون... إليكم بعض الأطعمة الصحيّة المفيدة لصحة الأمعاء: اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
2024-05-13 | 09:18
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منها الجبن والزيتون... إليكم بعض الأطعمة الصحيّة المفيدة لصحة الأمعاء: اعتمدوها الآن!
منها الجبن والزيتون... إليكم بعض الأطعمة الصحيّة المفيدة لصحة الأمعاء: اعتمدوها الآن!
كشف الطبيب كريس فان تولكان عن قائمة الأطعمة الصحية المتاحة بشكل كبير في الأسواق والتي تعزز صحة الأمعاء وتدعم الميكروبيوم الموجود فيها.
وتحدّث أيضاً عن خطر الأطعمة المعالجة والتي تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا والخميرة التي تدعم ميكروبيوم المعدة إلا أنها تتسبب بأضرار كبيرة للجسم لاحتوائها على مواد صناعية.
يُعدّ الجبن المصنوع من الحليب الخام مصدراً مهماً للبكتيريا التي تدعم ميكروبيوم المعدة بسبب تخميره واحتوائه على نسب عالية من الملح والدهون. وتشير الدراسات إلى أن التنوّع البكتيري الموجود في الجين "له تأثير حقيقي على التنوّع الميكروبي للأمعاء".
يُساهم معجون "الميسو" المالح المصنوع من حبوب الصويا المخمرة في دعم ميكروبيوم الأمعاء لاحتوائه على بكتيريا البروبيوتيك. كما أشارت الدراسات إلى احتمالية وجود فوائد صحية محتملة له إذا تم تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.
وقالت رئيسة الاختصاصيين في علم التغذية في شركة "زوي" فيديريكا أماتي إن الزيتون قد يعزز صحة الأمعاء لاحتوائه على البوليفينول الذي يساعد البكتيريا على النمو. ويعتبر الزيتون غير المبستر غذاءً حياً للأمعاء إلا أنه غير صالح للأكل مباشرة بعد قطفه.
يساعد الخل أيضاً على تعزيز صحة الأمعاء لاحتوائه على مزيج كبير من البكتيريا والخمائر. كما يدعم الفطر صحّة الأمعاء بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف بالإضافة إلى مجموعة من المركبات النشطة البيولوجياً وغير الموجودة في أطعمة أخرى الإرغوثيونين المضاد للأكسدة.
تعتبر البقوليات مثل الفاصوليا مثلاً، مصدراً ممتازاً للألياف والبوليفينول الموجودة أيضاً في الشوكولاتة الداكنة والتي تدعم صحّة الأمعاء.
كما يعتبر العجين المخمر مصدراً رئيسياً للألياف التي تساهم في تعزيز صحّة الأمعاء إلا أن توافرها البيولوجي يعتمد على طريقة معالجتها.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الجبن
والزيتون...
إليكم
الأطعمة
الصحيّة
المفيدة
الأمعاء:
اعتمدوها
الآن!
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