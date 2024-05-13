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لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!







وفي التفاصيل، قالت الدكتورة بيك إن استخدام الحمام في حالات غير ضرورية أو عندما يكون لدى الشخص رغبة طفيفة في استخدامه قد يكون أمرا ضارا.



وشرحت بيك ضمن مقطع فيديو لها عبر منصة إنستغرام، أن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الحاجة للتبول.



وتابعت بيك الشرح قائلة إنه عادة تمتلئ المثانة بمعدل معين، وبمجرد أن تصل إلى نقطة معينة، ستأتي الرغبة الأولى في التخلص منها وعادة ما يتم تجاهل هذه الرغبة.



وقالت بيك إنه عند التبول، ترسل المثانة إشارات للدماغ عندما لا تكون المثانة ممتلئة بعد. أصدرت الخبيرة في صحة الحوض، الدكتورة "راشيل بيك"، تحذيرًا بعدم الذهاب إلى المرحاض مطلقًا إلا في الحالات القصوى، لأنه قد يؤدي إلى "إتلاف" المثانة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قالت الدكتورة بيك إن استخدام الحمام في حالات غير ضرورية أو عندما يكون لدى الشخص رغبة طفيفة في استخدامه قد يكون أمرا ضارا.وشرحت بيك ضمن مقطع فيديو لها عبر منصة إنستغرام، أن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الحاجة للتبول.وتابعت بيك الشرح قائلة إنه عادة تمتلئ المثانة بمعدل معين، وبمجرد أن تصل إلى نقطة معينة، ستأتي الرغبة الأولى في التخلص منها وعادة ما يتم تجاهل هذه الرغبة.وقالت بيك إنه عند التبول، ترسل المثانة إشارات للدماغ عندما لا تكون المثانة ممتلئة بعد.