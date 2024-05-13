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هل تعانون من كثرة التبول؟ إليكم هذه المعلومات المهمة!

صحة وتغذية
2024-05-13 | 13:36
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هل تعانون من كثرة التبول؟ إليكم هذه المعلومات المهمة!
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هل تعانون من كثرة التبول؟ إليكم هذه المعلومات المهمة!

يُعتبر التبول المتكرر أمرا شائعا، ولم يتم الحديث عنه بما فيه الكفاية. وتؤثر المشكلة الصحية على ما يصل إلى 30 في المئة من الرجال و40 في المئة من النساء. وعلى الرغم من وجود خيارات العلاج، إلا أن العديد من الأشخاص قد لا يتواصلون مع طبيبهم لحلّ الموضوع.

ولهذا السبب تحدث الدكتور سيث كوهين، طبيب المسالك البولية في مركز بريستون تيش لصحة الرجال بجامعة نيويورك لانغون في أميركا ، عن الطرق المختلفة التي يمكن أن يظهر بها التبول المتكرر، وما يجب أن يعرفه المرضى وأحبائهم، ويفعلونه.

ما هو "كثرة التبول"؟

يتأثر الأشخاص من جميع الأعمار بالتبول المتكرر. بشكل عام، هو أي تغيير في العادات البولية النموذجية. قد يعني ذلك الذهاب إلى الحمام كل 30 دقيقة إلى ساعة أو الاستيقاظ للتبول مرات عدة في منتصف الليل.

ما الذي يسبب كثرة التبول؟ كيف يمكن منع ذلك؟

يمكن أن يكون سبب التبول المتكرر عوامل سلوكية أو فسيولوجية. أحد الأسباب السلوكية الشائعة هو التوتر والقلق. عندما يبدأ الجسم في الاستجابة "للقتال أو الهروب"، يشعر الشخص بطبيعة الحال بالحاجة إلى التبول. إذا كان المرضى يشعرون بالتوتر ويعانون من كثرة التبول، فغالبًا ما ينصحهم الطبيب بالتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية لإيجاد استراتيجيات لتقليل التوتر.

هل يمكن أن يكون التبول المتكرر علامة على وجود مشكلة صحية أكبر؟

نظرًا لأن التبول المتكرر يسبب التهابًا في المثانة والبروستاتا، فإنه يحاكي أعراض التهاب المسالك البولية، لذلك غالبًا ما يعتقد المرضى أنهم مصابون به. وبالمثل، غالبا ما يشعر المرضى بالقلق بشأن حصوات الكلى.

أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة بين المرضى هو أن كثرة التبول هي علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا. مع تقدم الرجال في العمر، تتضخم البروستاتا بشكل طبيعي مع مرور الوقت. يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة التبول، ولكن هذا ليس بالضرورة مؤشرًا على الإصابة بسرطان البروستاتا.

وبالتالي، فإن مرض السكري هو مصدر قلق آخر لدى المرضى. إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري بسبب إصابة والديك أو إخوتك به، فقد يكون التبول المتكرر علامة على ضرورة فحص مستويات السكر لديك.

كيف يؤثر العمر على العلاج؟

في حين أن المرضى من مختلف الأعمار قد يعانون من نفس المشكلة، فإن الفسيولوجيا الفعلية لحالتهم مختلفة.

عادةً ما يعاني المرضى الأصغر سنًا من مشكلة سلوكية تسبب كثرة التبول، مثل التوتر والإفراط في استهلاك الكافيين أو الكحول. إن تقديم المشورة لهؤلاء المرضى بشأن تغيير سلوكهم هو العلاج النموذجي. بمجرد تغيير سلوكهم، قد يشهدون تحسنًا في غضون أسابيع أو أشهر.

بالنسبة للرجال الأكبر سنًا، فإننا ننظر في مشكلات البروستاتا لديهم. ويمكن أن تبدأ البروستاتا في تضييق تدفق البول مع مرور الوقت. لذلك عندما يتبول الرجال الأكبر سنا، يكون من الصعب عليهم تفريغ المثانة دفعة واحدة، لذلك ينتهي بهم الأمر بالذهاب إلى الحمام بشكل متكرر. غالبًا ما يكون هناك انسداد نحتاج إلى إصلاحه بالأدوية، أو الجراحة إذا لم ينجح الدواء، وفق الدكتور كوهين.

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الصحة

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