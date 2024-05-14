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الكمامات والحجر الصحي يعودان الى هذا البلد... والسبب ليس كورونا!
صحة وتغذية
2024-05-14 | 04:10
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الكمامات والحجر الصحي يعودان الى هذا البلد... والسبب ليس كورونا!
تطلب GP SURGERIES من المرضى ارتداء الأقنعة والكمامات بينما سيحتاج تلاميذ المدارس المصابون إلى العزلة لمدة ثلاثة أسابيع حيث تواجه المملكة المتحدة أسوأ تفشي للسعال الديكي منذ 40 عامًا.
وارتفعت حالات "سعال الـ100 يوم" شديد العدوى في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث وصلت إلى 2793 إصابة مؤكدة.
وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف الإجمالي لعام 2023 عندما تم الإبلاغ عن 853 حالة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقد أدى تفشي المرض - الذي أدى بشكل مأساوي إلى وفاة خمسة أطفال على الأقل - إلى عودة الإجراءات المشابهة لفيروس كوفيد، حيث أعاد بعض الأطباء العامين ارتداء الأقنعة.
وتطلب عيادة Parkside Family Practice في ريدينغ، بيركشاير، من المرضى ارتداء أقنعة الوجه، وتكتب على موقعها الإلكتروني: "لأغراض مكافحة العدوى، يرجى ارتداء قناع الوجه عند الحضور إلى الجراحة لدينا".
كما أخبرت جراحة باركفيو في أوكسبريدج، ميدلسكس، المرضى: "إذا كان لديك موعد وجهًا لوجه، فإن الأطباء يطلبون منك ارتداء قناع الوجه في موعدك".
وفي الوقت نفسه، أرسل مركز ويست هامبستيد الطبي في لندن رسائل بريد إلكتروني إلى المرضى لتحذيرهم من "تصاعد محلي في الحصبة والسعال الديكي"، وفقًا لصحيفة التلغراف.
بالإضافة إلى مطالبة المرضى بارتداء قناع في العيادة إذا كانوا يعانون من السعال، طلبت الجراحة من أي شخص يعاني من الأعراض حجز موعد مكالمة هاتفية ولكن "متاح للحضور شخصيًا في غضون 30 دقيقة".
حتى أن الجراحة طلبت من المرضى "إبلاغ مكتب الاستقبال بوصولك ولكن الانتظار في الخارج حتى يتم الاتصال بك عندما يبدأ موعدك".
وتأتي هذه الاحتياطات الإضافية في أعقاب التحديثات التي تم إجراؤها على إرشادات مكافحة العدوى الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا في وقت سابق من هذا العام استجابة لتفشي مرض الحصبة وارتفاع حالات السعال الديكي.
ونصحت بإعادة تدابير ارتداء الأقنعة عند الاقتضاء.
وجاء في التوجيهات: "إذا كان لدى المريض عامل معدٍ ينتقل عن طريق الهواء أو الرذاذ، فيجب على المريض، إذا كان ذلك ممكنًا أو مسموحًا به، ارتداء قناع وجه جراحي في المناطق العامة لتجنب نشر الأمراض شديدة العدوى للآخرين".
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