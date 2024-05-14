الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذه الأنواع من الشاي يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك!

صحة وتغذية
2024-05-14 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذه الأنواع من الشاي يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هذه الأنواع من الشاي يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك!

يشرح لك اختصاصي التغذية كيف يمكن لبعض أنواع المشروبات أن تساعدك على إنقاص الوزن.

وكتبت لورين ماناكر، اختصاصية التغذية المسجلة الحائزة على جوائز، والمؤلفة، والمتحدثة ورائدة الأعمال، مقالًا عن الصحة تشارك فيها أنواع الشاي المفضلة لديها لدعمك في رحلة إنقاص الوزن، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

الشاي الأخضر
وأوضحت ماناكر أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، وكلاهما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

وتدعم مضادات الأكسدة، عملية التمثيل الغذائي لديك، وتساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل الدهون في منطقة البطن.

ويمكن أن يساعد الكافيين أيضًا في إنقاص الوزن لأنه يسرع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية. وقال الخبير إنه يساعد الجسم أيضا على استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

الشاي الأسود
يمر الشاي الأسود بعملية تخمير تزيد من مستويات الفلافونويد في الشاي. ويعتقد أن هذه الفلافونويدات، والتي تسمى الثيروبيجينز والثيافلافين، تساعد في عملية التمثيل الغذائي وتساهم في فقدان الوزن.

ويعتقد أيضًا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود، والتي تسمى البوليفينول، تساعد في إنقاص الوزن، إلى جانب الكافيين الموجود في الشاي.

الشاي الصيني الاسود
يحتوي الشاي الصيني الاسود على العديد من مركبات البوليفينول التي قد تساعد في إنقاص الوزن.

وكتبت ماناكر: "يعتقد أن هذه المكونات النشطة بيولوجيا تعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر".

وأشارت إلى دراسة نشرت في مجلة Nutrients وجدت أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الصيني الاسود لمدة أسبوعين زادت لديهم أكسدة الدهون، مما يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

ولاحظ الباحثون أيضًا أن الشاي الصيني الاسود قد يخفض مستويات الأنسولين والسكر في الدم.

شاي النعناع
يمكن لشاي النعناع تحسين عملية الهضم بفضل مادة المنثول التي تعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي. المنثول يمكن أن يساعد أيضًا في ازالة الانتفاخ.

وقالت ماناكر إن الأبحاث تشير إلى أن رائحة النعناع تعمل أيضًا كمثبط للشهية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

شاي الزنجبيل
يحتوي شاي الزنجبيل على مادة الجينجيرول، التي تعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يعزز بدوره قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة التمثيل الغذائي عام 2012 أن الأشخاص الذين شربوا شاي الزنجبيل كانوا أقل جوعًا وتناولوا كميات أقل.

شاي الكركديه
إذا كنت تشعر بانخفاض وزنك، فقد ترغب في إضافة الكركديه إلى نظامك الغذائي.

ويعتبر شاي الكركديه بديلاً لذيذًا وخاليًا من السعرات الحرارية للمشروبات الأخرى التي قد تساهم في إنقاص الوزن.

وتضيف ماناكر أن المركبات الأولية للكركديه، والتي تسمى الأنثوسيانين، يمكن أن تحد من امتصاص الجسم للكربوهيدرات. وأضافت أن مستخلص الكركديه له أيضًا تأثيرات مضادة للسمنة وقد يحد من تراكم الدهون في الجسم.

شاي الرويبوس
يمكن أن يساعدك هذا الشاي الحلو الطبيعي على كبح الرغبة الشديدة في تناول المزيد من المشروبات السكرية.

يحتوي شاي الرويبوس أيضًا على مادة مضادة للأكسدة تسمى الأسبالاثين، والتي يمكن أن تقلل من تخزين الدهون في الجسم وتساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الأنواع

الشاي

تساعدك

إنقاص

وزنك!

الكمامات والحجر الصحي يعودان الى هذا البلد... والسبب ليس كورونا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:01

نصرالله: الأحداث في غزة واستمرار الصمود فيها وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداثا في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-13

ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-13

النائب فادي كرم للـLBCI: المشروع السياسي الذي يمثّله حزب الله أوصل لبنان الى الانهيار وحزب الله لا يستطيع أن يفرض قناعاته وخياراته على اللبنانيين بقوة السلاح ونحن لنا آراء ولا يمكننا أن نفرضها عليه أيضًا

LBCI
منوعات
2024-05-11

أخطر جسم على وجه الأرض... يمكن أن يقتلك في يومين إذا نظرت إليه لمدة 5 دقائق فقط! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
04:10

الكمامات والحجر الصحي يعودان الى هذا البلد... والسبب ليس كورونا!

LBCI
صحة وتغذية
13:36

هل تعانون من كثرة التبول؟ إليكم هذه المعلومات المهمة!

LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-13

منها الجبن والزيتون... إليكم بعض الأطعمة الصحيّة المفيدة لصحة الأمعاء: اعتمدوها الآن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:18

تركيا: سنتقدم بطلب للانضمام رسميا لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

LBCI
اخبار البرامج
2024-05-11

"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!

LBCI
أخبار لبنان
07:25

قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الكندية

LBCI
أمن وقضاء
08:25

توقيف شخص جديد من ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:58

رحلة التهجير لأهالي رفح مستمرة…

LBCI
أمن وقضاء
06:28

قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت

LBCI
أخبار دولية
04:40

رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:58

خضر للـLBCI: لا نملك صلاحية الترحيل... واليد العاملة السورية بدأت تسيطر على الإنتاج الزراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
منوعات
16:45

اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!

LBCI
أخبار لبنان
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
16:10

لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:27

الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

LBCI
أمن وقضاء
14:38

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

LBCI
صحة وتغذية
10:59

لا تدخلوا الحمام إلا في الحالات القصوى... هذا ما حذّرت منه خبيرة!

LBCI
أخبار لبنان
12:01

نصرالله: افتحوا البحر...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More