هذه الأنواع من الشاي يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك!

يشرح لك اختصاصي التغذية كيف يمكن لبعض أنواع المشروبات أن تساعدك على إنقاص الوزن.
وكتبت لورين ماناكر، اختصاصية التغذية المسجلة الحائزة على جوائز، والمؤلفة، والمتحدثة ورائدة الأعمال، مقالًا عن الصحة تشارك فيها أنواع الشاي المفضلة لديها لدعمك في رحلة إنقاص الوزن، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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الشاي الأخضر
وأوضحت ماناكر أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، وكلاهما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.
وتدعم مضادات الأكسدة، عملية التمثيل الغذائي لديك، وتساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل الدهون في منطقة البطن.
ويمكن أن يساعد الكافيين أيضًا في إنقاص الوزن لأنه يسرع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية. وقال الخبير إنه يساعد الجسم أيضا على استخدام الدهون كمصدر للطاقة.
الشاي الأسود
يمر الشاي الأسود بعملية تخمير تزيد من مستويات الفلافونويد في الشاي. ويعتقد أن هذه الفلافونويدات، والتي تسمى الثيروبيجينز والثيافلافين، تساعد في عملية التمثيل الغذائي وتساهم في فقدان الوزن.
ويعتقد أيضًا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود، والتي تسمى البوليفينول، تساعد في إنقاص الوزن، إلى جانب الكافيين الموجود في الشاي.
الشاي الصيني الاسود
يحتوي الشاي الصيني الاسود على العديد من مركبات البوليفينول التي قد تساعد في إنقاص الوزن.
وكتبت ماناكر: "يعتقد أن هذه المكونات النشطة بيولوجيا تعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر".
وأشارت إلى دراسة نشرت في مجلة Nutrients وجدت أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الصيني الاسود لمدة أسبوعين زادت لديهم أكسدة الدهون، مما يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.
ولاحظ الباحثون أيضًا أن الشاي الصيني الاسود قد يخفض مستويات الأنسولين والسكر في الدم.
شاي النعناع
يمكن لشاي النعناع تحسين عملية الهضم بفضل مادة المنثول التي تعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي. المنثول يمكن أن يساعد أيضًا في ازالة الانتفاخ.
وقالت ماناكر إن الأبحاث تشير إلى أن رائحة النعناع تعمل أيضًا كمثبط للشهية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.
شاي الزنجبيل
يحتوي شاي الزنجبيل على مادة الجينجيرول، التي تعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يعزز بدوره قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.
ووجدت دراسة نشرت في مجلة التمثيل الغذائي عام 2012 أن الأشخاص الذين شربوا شاي الزنجبيل كانوا أقل جوعًا وتناولوا كميات أقل.
شاي الكركديه
إذا كنت تشعر بانخفاض وزنك، فقد ترغب في إضافة الكركديه إلى نظامك الغذائي.
ويعتبر شاي الكركديه بديلاً لذيذًا وخاليًا من السعرات الحرارية للمشروبات الأخرى التي قد تساهم في إنقاص الوزن.
وتضيف ماناكر أن المركبات الأولية للكركديه، والتي تسمى الأنثوسيانين، يمكن أن تحد من امتصاص الجسم للكربوهيدرات. وأضافت أن مستخلص الكركديه له أيضًا تأثيرات مضادة للسمنة وقد يحد من تراكم الدهون في الجسم.
شاي الرويبوس
يمكن أن يساعدك هذا الشاي الحلو الطبيعي على كبح الرغبة الشديدة في تناول المزيد من المشروبات السكرية.
يحتوي شاي الرويبوس أيضًا على مادة مضادة للأكسدة تسمى الأسبالاثين، والتي يمكن أن تقلل من تخزين الدهون في الجسم وتساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.