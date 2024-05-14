ما تأثير البكتيريا الموجودة في المنزل على صحة الإنسان؟... إليكم ما وجده العلماء!

أكدت الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة المدنية وهندسة المعادن في جامعة تورونتو في كندا، سارة هاينز أن الحفاظ على توازن الميكروبات لدى البشر هو المفتاح الوحيد للوقاية من الأمراض.

وفي التفاصيل، قالت هاينز إن "وجود الميكروبات الصحية في منازلنا قد "يؤثر بشكل إيجابي على صحتنا ورفاهيتنا".

وتوّقعت هاينز أن "يتّم بناء المنازل باستخدام مواد غنيّة بالبروبيوتيك الذي يتناوله الناس عادةً لتحسين صحتهم".

ويعمل الخبراء حالياً على إيجاد طرق لتجهيز المواد المستخدمة لبناء المنازل باستخدام البكتيريا المفيدة، المعروفة باسم "هندسة البروبيوتيك".

كما يعمل الباحثون أيضاً على إيجاد طرق لمعالجة الميكروبيوم داخل المستشفيات باستخدام منتجات التنظيف التي تحتوي على بكتيريا صديقة للبيئة لإزالة البكتيريا الضارّة.

وقالت هينز إن " تكوين الميكروبيوم داخل منازلنا يشبه تقريبًا بصمة الأصابع لأنه فريد بالنسبة لنا".

وأشارت الدراسات من جهة أخرى إلى أن التنظيف باستخدام مواد التبييض والمنظفات القاسية الأخرى قد يقضي على البكتيريا الجيدة.

كما وجدت دراسة سابقة نُشرت في العام 2018 أن "استخدام منتج تنظيف يحتوي على البروبيوتيك أدّى إلى خفض عدد العدوى المكتسبة في المستشفيات الإيطالية إلى النصف تقريبًا".

وحذّر الأستاذ في علم الأحياء الدقيقة الصيدلانية في جامعة كارديف في بريطانيا جان إيف ميلارد من مخاطر انتشار البكتيريا الجيّدة في المنزل التي تعتبر ضارّة بالنسبة للأشخاص الذي يعانون من فيروس نقص المناعة".