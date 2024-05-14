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رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

صحة وتغذية
2024-05-14 | 15:12
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رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
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رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

يعاني العديد من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة المزمنة التي قد تشير أحياناً إلى وجود مشاكل صحيّة متعددة.

 

وتحدث الطبيب الأميركي جيسون أبراموفيتز عن الأسباب التي تجعل رائحة الفم كريهة مثل الإصابة المرض.

 

وأكد أبراموفيتز أن "الإصابة بنزلة برد أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي قد تجعل رائحة فمك كريهة"، مضيفاً أن "جفاف الفم يؤدي أيضاً إلى تفاقم هذا الأمر".

 

ونصح أبراموفيتز بشرب الكثير من الماء وتشطيف ممرات الأنف للتخلص من الاحتقان.

 

وقال أبراموفيتز إن الحساسية قد تجعل أيضاً رائحة الفم كريهة بسبب انسداد الأنف وزيادة المخاط.

 

وأضاف أبراموفيتز أن حصوات اللوزتين المليئة ببقايا الطعام القديم والجاف والخلايا الميتة والبكتيريا قد تساهم أيضاً في جعل رائحة الفم كريهة.

 

كما نصح باستخدام الماء والملح أو القطن لتنظيف وإزالة الحصوات المزعجة.

 

ويسبب مرض الجزر المعدي المريئي GERD، والذي يطلق عليه عادةً اسم الارتجاع الحمضي، رائحة الفم الكريهة بسبب تدفق محتويات المعدة مثل الطعام والحمض إلى المريء.

 

ونصح أبراموفيتز بعلاج هذا المرض باستخدام أدوية مضادة للحموضة والابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون والتوابل بالإضافة إلى عدم تناول الطعام في وقت متأخر.

 

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